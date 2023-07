Tennis, un bikini da prima pagina: cartolina dalla Toscana

Tennis, un bikini da prima pagina: la bella tennista britannica manda una cartolina direttamente dalla Toscana. Lo scatto fa il giro dei social

Le vacanze italiane. Quanti personaggi famosi hanno deciso di trascorrere nel nostro Paese quelli che sono i momenti più attesi di un anno interi. Quelli senza pensieri, che permettono di vivere rilassati tutti i giorni, senza stare lì a guardare l’orologio o altro. Insomma, le tanto attese ferie.

E c’è chi le preferisce trascorrere in Italia, in Sardegna soprattutto, dove il mare è quello più bello del Mondo forse e dove c’è anche la movida notturna. Ha deciso così, per esempio, Cristiano Ronaldo insieme alla sua Georgina Rodriguez. Mentre pochi giorni fa è stata “pizzicata” in Toscana una grande tennista britannica, Katie Boulter, che ha deciso anche lei di volare nel Bel Paese. E la sorpresa è stata quando passando davanti ad un edicola si è vista in prima pagina sulla copertina di Tatler. Sì, il momento doveva essere immortalato per forza.

Tennis, il bikini della Boulter in prima fila

Una foto di lei sorridente mentre con il dito indica la copertina della nota rivista che la ritrae insieme ai colleghi Norrie e Draper. Direttamente da Porto Ercole, un’altra località italiana che riesce sempre ad essere una meta ambita per chiunque. Ma non è particolarmente questo scatto ad essere rimasto impresso nella mente dei fan della bella tennista inglese, ma soprattutto quel bikini che mette in evidenza delle forme che vestita da gioco non si vedono.

La biondissima tennista infatti, mentre indica la copertina, è stretta attorno ad un bikini verde che faticosamente riesce a trattenere l’abbondanza delle sue forme. E sotto è coperta da una gonna, dalle dimensioni minuscole, bianca, che lascia poco spazio a quelli che sono i commenti sul proprio stato di forma. Insomma, una bella esperienza tricolore per la Boultier, che chissà quanto rimarrà ancora in Italia per le sue ferie. Di certo i momenti emozionanti per lei non sono di certo mancati.