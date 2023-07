Sara Croce, dopo il tuffo la sfilata: il video in bikini ti lascerà senza fiato

Sara Croce, dopo un tuffo in mare arriva la sfilata: l’influencer ha lasciato i fan a bocca aperta con il video in bikini in riva al mare.

Con un profilo Instagram seguito da 1 milione di persone, Sara Croce è una delle influencer più amate degli ultimi tempi. I telespettatori hanno imparato a conoscerla ad “Avanti un Altro” nei panni della Bonas, ma anche in “Ciao Darwin”, al quale ha preso parte per una serata nel ruolo di Madre Natura. La sua incantevole bellezza le ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo e sui social, dove ogni giorno interagisce con i suoi follower.

Sempre molto attiva online, la bella Sara si mostra nella sua vita quotidiana tra servizi fotografici, eventi e viaggi da una parte all’altra del mondo. In questi giorni si è goduta un fantastico soggiorno ad Ibiza, senza mai mancare di portare i fan insieme a lei tramite post e storie, condividendo i migliori momenti della sua vacanza. Tra questi, spicca sicuramente il video che in pochissimo tempo ha mandato il web in delirio.

Classe 1998, la modella ed influencer ha sempre sognato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. La partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia le ha fatto da trampolino da lancio e, successivamente, ha iniziato a lavorare come modella diventando la protagonista di meravigliosi servizi fotografici e spot pubblicitari. Nel 2019 è approdata sul piccolo schermo, guadagnandosi subito l’affetto di milioni di persone.

Sara Croce, lo spettacolo in bikini in riva al mare: assolutamente meravigliosa

L’anno scorso ha preso parte per l’ultima volta ad “Avanti un Altro”, prima di cedere il posto di Bonas alla collega Sophie Codegoni. Oggi continua a dividersi tra set ed eventi di moda, facendo battere forte il cuore agli utenti che la seguono su Instagram con i suoi scatti mozzafiato. Nelle scorse ore la modella ha deciso di superarsi, con un video girato mentre si trovava sulle fantastiche spiagge di Ibiza.

L’immagine sovrastante proviene proprio dalla storia che ha scatenato l’entusiasmo degli user. Sara è riuscita a stregare tutti con il suo bikini azzurro: l’influencer, oltre ad avere un bellissimo viso, si è sempre contraddistinta per il suo fisico scolpito e con le sue curve ha fatto un vera e propria strage online.

Appassionata di fitness, Sara si prende cura della sua forma con dedizione. Su Instagram condivide spesso i suoi allenamenti in palestra, ricevendo ogni volta i complimenti dei fan che rimangono puntualmente a bocca aperta davanti al suo charme. Con l’ultimo video condiviso, la modella ha dato a questi ultimi il colpo di grazia.