Georgina Rodriguez, back to work: selfie dall’alto e fan in orbita

Georgina Rodriguez è tornata a lavoro: finite forse le vacanze, la bella spagnola ha ricominciato con i selfie dall’alto e i fan sono in delirio

Quelle di Georgina Rodriguez, e scommettiamo che non siano finite, sono state delle vacanze davvero bollenti. La stupenda modella spagnola compagna di Cristiano Ronaldo ha postato dalla Sardegna prima, e da un posto esotico dopo, scatti bollenti, incredibili, che hanno messo in evidenza il suo status di forma davvero pazzesco.

Per il momento però c’è un piccolo taglio a foto in bikini tiratissimi che hanno davvero fatto fatica a contenere le sue forme, adesso infatti Georgina è tornata a lavoro per gestire quelle che sono le molteplici attività che ha messo in piedi insieme a Ronaldo. Insomma, una donna in carriera che però anche vestita bene come solo lei sa fare, non perde quel tocco di femminilità, tanta femminilità, che l’hanno messa al centro dell’attenzione per moltissimo tempo. E come fare a far uscire fuori questa femminilità nonostante un abito che è evidente copre di più di un costume? Bene, con il metodo più classico: una foto dall’alto.

Georgina Rodriguez, il selfie dall’alto manda i fan in orbita

Sì, proprio così: una classifica foto dall’alto per mettere in evidenza la scollatura da brividi che quel vestitino indossato ha proprio come una caratteristica. Ovviamente uno scatto che ha mandato al manicomio i fan, che hanno speso commenti e like importanti per mettere in evidenza quanto stavano vedendo in quell’autoscatto.

Insomma, anche senza la possibilità di indossare un costume, Georgina vuoi o non vuoi riesce sempre a catturare l’attenzione e far parlare di sé. Un fatto normale per chi ha comunque milioni di follower sui social e per chi riesce in ogni occasione ad essere sexy al punto giusto. Quindi, bando alle ciance, lei è una che colpisce sempre nonostante tutto, e mica male potremmo aggiungere per chi piazzando solamente una foto su Instagram riesce a guadagnare dei soldi. E anche tanti…