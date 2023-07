Camila Giorgi, nuovo taglio e look audace: mai vista così

Camila Giorgi mai vista in questo modo: il nuovo taglio è audace. Il cambio di look della tennista maceratese vuole dirci qualcosa?

Non l’abbiamo mai vista in questo modo. Mai. Un look audace per Camila Giorgi, inaspettato quasi. Forse ci vorrà dire qualcosa, perché di solito quando si cambia look, e soprattutto quando lo fanno le ragazze – ma anche gli uomini non sono da meno – vogliono dire che qualcosa è cambiato. O che vogliono farlo cambiare.

Quindi, dicevamo: Camila Giorgi, adesso in vacanza dopo l’addio a Wimbledon al primo turno, ha piazzato la solita stories su Instagram dove si è mostrata con un look come detto diverso dal solito. Un look di una ragazza che vuole viversi a pieno l’estate e che ha tutto il diritto di farlo nonostante quelli che sono stati alcuni risultati non di certo incoraggianti arrivati nelle ultime uscite. Però il campo è una cosa e la vita privata è un’altra e la maceratese ha realmente tutto quello che serve – e ripetiamo tutto il diritto nonostante le critiche ricevute – di godersi il momento come meglio crede.

Camila Giorgi, il nuovo look è audace

Pantaloncino di jeans strettissimo e cortissimo e camicetta assai aderente. Così si è fatta vedere Camila dai suoi fans, con un nuovo taglio anche di capelli: un poco più corti e anche pettinati diversi dal solito. Sembra una texana, una di quelle pronte ad andare a cavallo, e chissà magari sotto, ma nella foto non si vede, ha anche gli stivali per andare in sella e farsi un giro.

Beh, è sempre bella la Giorgi. Ci sono pochissime discussioni su questo e riesce vuoi o non vuoi anche a sorprendere i propri fan. Che però concedetelo, vorrebbero anche vederla molto più presente e vincente soprattutto sui campi di tennis. Sì, lei è nata per giocare ed è nata per farci vivere delle soddisfazioni importanti quando è in campo. C’è riuscita in pieno in passato, un poco meno nelle ultime uscite.