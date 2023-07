Tennis, curve in bianco e trasparenze: fuochi d’artificio a Wimbledon

Tennis, la regina di Wimbledon ha fatto di nuovo colpo su tutti con un look pirotecnico: il bianco non ha perdonato neanche lei.

Possiamo senz’altro dire che sia andata meglio a lei che non al suo fidanzato. I pronostici sorridevano a Taylor Fritz, il tennista statunitense che lo scorso anno ha sbaragliato la concorrenza e si è imposto ad Indian Wells, ma gli Slam, si sa, ci riservano sempre le sorprese più disparate.

Il campione di San Diego è stato eliminato da Wimbledon al secondo turno e per mano, peraltro, di un quasi “insospettabile”. Mikael Ymer lo ha inaspettatamente messo alla porta senza troppi complimenti, assicurandosi quel posto ai sedicesimi di finale che sembrava riservato all’americano. Fritz si sarebbe anche imbattuto in Jannik Sinner, se solo non avesse perso quel match. Ma tant’è. Quel che è fatto è fatto ed è meglio guardare avanti piuttosto che rivangare il passato, a questo punto.

Malgrado la prematura eliminazione, Taylor è ancora a Londra. Non perché ci tenesse particolarmente a seguire da vicino il resto del torneo – una sconfitta brucia sempre – ma per fare compagnia alla sua dolce metà, che a differenza sua è ancora impegnata nello Slam. Chiariamolo subito: Morgan Riddle, la sua fidanzata, non gioca a tennis. Sta semplicemente collaborando con il team social di Wimbledon e realizzando per i canali ufficiali del Major una serie di contenuti che stanno riscuotendo un successo pazzesco.

Tennis, il total white non perdona: deliziose trasparenze

Lady Fritz è un tipo superfashion e molto, molto, glamour. Ama curare ogni singolo dettaglio dei suoi look ed è sempre in cerca, di conseguenza, di accessori ed abiti che possano sposarsi con gli ambienti che frequenta.

Wimbledon, si sa, fa rima con bianco, ragion per cui ogni suo outfit strizza l’occhio al rigido dress code da sempre in vigore all’All England Club. Nel fine settimana, tanto per fare un esempio, ha sfoggiato un graziosissimo completo total white, composto da pantaloni palazzo e gilet con scollatura vertiginosa. Nel video la si vede di spalle ed è evidente che la luce del giorno le abbia giocato un brutto “scherzo”.

Il bianco è traditore e, infatti, il pantalone sembra quasi completamente trasparente. S’intravede l’intimo della sensualissima Morgan, che piace non solo perché è oggettivamente splendida, ma anche perché simpatica e molto spigliata. E hanno fatto benissimo, gli organizzatori di Wimbledon, a sceglierla affinché desse man forte al team che si occupa dei social media. Meglio di così proprio non poteva andare.