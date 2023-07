Gratta e Vinci, finalmente un lieto fine: ha incassato chi ne aveva bisogno

Gratta e Vinci, finalmente un lieto fine: ha incassato chi aveva realmente bisogno. Ecco la storia che arriva direttamente da Genova

Quella che è successa in una tabaccheria in via del Landi, nel quartiere di Sampierdarena a Genova – così come raccontato da Agimeg.it – è una storia particolare, una di quelle che riempiono il cuore e che fanno dire: “Finalmente è andata davvero a chi ne ha bisogno”.

Sì, perché un pensionato, grattando un Gratta e Vinci della Serie il Miliardario di 5euro, è riuscito con quel pizzico di fortuna che serve in questi casi, a vincere una somma che lo lascerà tranquillo per un poco di tempo. E forse quel problema che aveva, raccontato al commerciante, di pagare l’affitto, se lo potrà mettere alle spalle: quella casa che lo ospita probabilmente se la potrà comprare. Insomma, una bella storia legata alla vincita di 300mila euro che arriva direttamente dalla Liguria. E questa volta non c’è stato nessun bisogno di centrare bonus particolari e trovare dei simboli. E’ bastato solamente pescare il numero vincente, in questo caso il 46.

Gratta e Vinci, una storia a lieto fine

Un solo numero, con sotto una scritta in cifre e in lettere che ha fatto anche sentire male il pensionato in questione: quando ha visto 300mila euro nei numeri vincenti ha capito di non essere dentro uno scherzo. Dopo aver ricevuto conferma da parte del commerciante di aver centrato davvero una somma enorme, ha avuto bisogno di sedersi e di riprendersi un attimo dallo choc emotivo che lo ha investito in pieno. Probabilmente, come detto prima, ha pensato che i suoi problemi sono finiti per sempre.

Il proprietario del locale, si legge, lo ha aiutato prontamente e dopo averlo fatto riprendere, con il biglietto in tasca, gli ha spiegato come doveva fare per riscuotere la vincita e lo ha fatto salire su un autobus che lo ha portato direttamente davanti alla banca che gli ha permesso di incassare la somma. Una storia emozionante quindi, una di quelle che anche noi abbiamo un enorme piacere a raccontare visto che di solito non si conosce chi riesce a centrare queste somme così importanti. Ci è riuscito in questo caso un uomo che ne aveva particolare bisogno. Un uomo baciato dalla fortuna e che se la godrà probabilmente per sempre.