Chiesa tra Aston Villa e Newcastle: “Rapporti conflittuali con Allegri”

Federico Chiesa potrebbe scegliere di lasciare la Juventus: lo attira la Premier, e in particolare il Newcastle, dove si è appena trasferito il compagno di Nazionale Sandro Tonali.

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di tutti gli incroci e gli scontri fra Premier e Juventus sul mercato, a partire da Dusan Vlahoic seguito dal Chelsea, fino a Chiesa, che piace ad Aston Villa e Newcastle.

La giornalista ha cominciato parlando della situazione di Pogba: “Inseguendo l’obiettivo della sostenibilità, e per ridurre l’organico, la Juve acquisterà soltanto per sostituire qualcuno. Un big può partire: la cessione più probabile è quella di Pogba. Il sostituto ideale è Franck Kessie, che gradirebbe un ritorno in Italia dopo aver fatto bene tra Bergamo e Milan”.

“In questo momento la Juventus ha quarantaquattro giocatori in rosa“, ha continuato l’intervistata, “e l’input di Allegri e Giuntoli è quello di sfoltire l’organico. Ecco perché Bonucci e McKennie sono stati messi fuori rosa. Il Chelsea si è avvicinato per informazioni su Vlahovic e ha proposto Lukaku in contropartita, ma Romelu per ora punta i piedi perché vuole a tutti i costi l’Inter“.

Chiesa al Newcastle: “Il rapporto fra Federico e Allegri non è eccelso“

“A Milano si è trovato benissimo“, ha continuato la giornalista, sempre a proposito di Lukaku. “La Juventus non è la piazza che lo ispira di più, specie dopo le ultime tensioni e i problemi con il razzismo. Il Chelsea però intanto sta lavorando a un affare di questo tipo… Mentre l’Inter è bloccata fino a quando non venderà Onana. La situazione potrebbe cambiare anche domani. Anche il Chelsea vuole risolvere”.

“L’ideale sarebbe concludere entro lunedì. Definire la situazione in un senso o nell’altro la situazione. Dato che lunedì è il giorno in cui Lukaku, dopo aver beneficiato di cinque giorni di vacanza extra, è atteso a Londra”.

“Per Chiesa la squadra che si è mossa con più insistenza è l’Aston Villa“, ha continuato Monica Colombo. “Poi c’è l’ipotesi Newcastle. Dopo l’approdo di Tonali, il Newcastle potrebbe diventare una destinazione gradita per molti italiani, Chiesa compreso. Si tratta di una squadra ricchissima e che farà la Champions“.

“Come con Vlahovic, anche Chiesa ha problemi con Allegri. I rapporti fra giocatore e allenatore non sono eccelsi, quindi non è escluso possa esserci semaforo verde per una cessione”.