Berrettini, coccole in barca e tiri in porta: il dopo Wimbledon è in “famiglia”

Berrettini si concede un po’ di relax in Sardegna con la sua nuova famiglia: la verità dietro le foto apparse sui social.

Gli haters avranno certamente qualcosa da obiettare. Diranno, presumiamo, che si è riposato abbastanza e che sarebbe potuto tornare a Montecarlo ed allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti, invece di spiccare il volo per la Sardegna. La verità, però, è che Matteo Berrettini se lo merita proprio un po’ di relax.

Non ci sarà difatti rilassato neanche un po’, nel tempo trascorso lontano dal campo dopo l’ennesimo infortunio di una stagione non troppo fortunata. Anzi, semmai il contrario. “Ho trascorso giorni interi a piangere“, ha detto il romano durante la sua cavalcata a Wimbledon, alludendo a quanto sia stata dura accettare l’ennesimo schiaffo da parte del destino. Ma tant’è. Il romano, provate a dire il contrario, a Londra è rinato. A tratti è parso il leone di un tempo, quello che era stato capace di scalare il ranking e di portarsi, addirittura, al sesto posto della classifica mondiale. Sapevamo che il “nostro” martello era lì, da qualche parte. E infatti rieccolo, in tutto il suo ritrovato vigore, pronto ad affrontare il rush finale di una stagione che potrebbe ancora riservargli qualche bella soddisfazione.

Si sarà dovuto ricredere chi pensava che la sua carriera fosse giunta al capolinea. Chi sosteneva che Melissa Satta lo avrebbe “rovinato” definitivamente. Matteo ha ampiamente dimostrato che non sarà certo una donna, per quanto bella e famosa possa essere, a distoglierlo dal suo obiettivo. E che i campioni, quelli veri, possono giocare e vincere anche se hanno al loro fianco una showgirl con delle curve da capogiro.

Berrettini, il quadretto familiare intenerisce i follower

Fa bene, perciò, a godersi qualche giorno di spensieratezza in compagnia della sua dolce metà. I due innamorati sono partiti alla volta della Sardegna, terra di lei, e se la stanno spassando un mondo nelle acque cristalline che la lambiscono.

Whoopse ha pubblicato qualche scatto rubato e abbiamo avuto la possibilità di scoprire, in questo modo, che quest’anno Berrettini ha optato per delle vacanze in famiglia. Con lui e Melissa c’è anche Maddox, infatti, il figlio nato dal matrimonio tra la Satta e il calciatore Kevin Prince-Boateng. E se è vero che buon sangue non mente, il bambino, come si evince dalle immagini, ha coinvolto Berrettini in delle partitelle a calcio improvvisate tra un tuffo e l’altro.

Un dolcissimo quadretto, insomma, che ci racconta una realtà molto diversa da quella che gli haters continuano a propinarci. Altro che weekend a luci rosse e salti mortali tra le lenzuola, tali da prosciugare il tennista romano. Matteo si sta solo godendo un po’ di sacrosanta normalità con la sua nuova “famiglia” e ne ha, permettetecelo, tutto il diritto.