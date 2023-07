Tennis, scollatura vertiginosa: il selfie dall’alto infiamma Instagram

Tennis, la scollatura è vertiginosa e il selfie dall’alto infiamma Instagram. La bellissima modella non si smentisce mai. Ecco il nuovo scatto

Un selfie dall’alto, uno di quelli dove si vede praticamente tutto se non sei brava a fare le cose per bene. Ma Susanna Giovanardi ha dimostrato nel corso di questi anni di riuscire a farle le cose per bene, mantenendo sempre un certo decoro e mantenendo soprattutto quell’eleganza che la rendono una delle più amate sui social.

Di certo però quando c’è da spingere un poco per mettere un poco di pepe al suo profilo non si tira mai indietro, dimostrando di possedere se mai ancora ce ne fosse bisogno quella femminilità che non è da tutti. L’ultimo scatto infatti, quello dall’alto, ha infiammato il popolo di Instagram. Un selfie da capogiro per la tennista e modella che non si smentisce mai. Questa volta ha toccato davvero uno dei punti più alti della sua attitività sui social.

Tennis, la scollatura della Giovanardi è vertiginosa

Coperta da un vestitino blu con un anello al dito ben messo in evidenza visto che è fidanzatissima, la Giovanardi si fa vedere in tutta la sua bellezza. E mette in mostra oltre alle curve davvero pericolose, anche un colore pazzesco degli occhi che si abbinano in tutto e per tutto a quello che è il colore del suo outfit.

Una dea, tant’è che come al solito non sono mancati i commenti al post che rendono l’idea di quello che lei, con un semplice scatto, riesce a fare. Un altro selfie da capogiro quindi per la bellissima modella, che si è fatta vedere nel corso degli anni anche per quelli che sono stati i risultati sul terreno di gioco. La sua passione come sappiamo è il tennis, uno sport nobile che in questo momento vede impegnati i migliori in Inghilterra, a Wimbledon, che chissà magari un giorno potrebbe pure ospitare la sua bellezza oltre che la sua bravura. Nel frattempo non smette in nessun modo di stupire.