Sara Croce, non aprite quella giacca: la foto scalda i social

Sara Croce ha deciso di mettere a dura prova i fan: con l’ultima foto postata, le temperature si sono alzate di molto sui social.

La meravigliosa Sara Croce sa sempre come far battere il cuore ai suoi seguaci. Modella, influencer e showgirl, sui social delizia quotidianamente i fan con scatti assolutamente mozzafiato. La sua bellezza, d’altronde, le ha permesso di farsi strada, inizialmente nel mondo della moda, per poi approdare anche in quello della televisione. Oggi il suo è uno dei volti più amati del web.

Il successo, per la meravigliosa influencer, è arrivato con il suo debutto sul piccolo schermo. Dopo aver preso parte al concorso di bellezza Miss Italia, Sara ha partecipato ad una puntata di “Ciao Darwin” vestendo i panni dell’affascinante Madre Natura e lasciando tutti a bocca aperta con il suo incredibile fascino. La modella è stata poi scelta per interpretare la Bonas di “Avanti un Altro”.

Fisico da urlo, lineamenti perfetti e occhi di ghiaccio: per Sara non è stato difficile fare breccia nel cuore degli spettatori, che ha conquistato subito. Grazie all’esperienza televisiva, il suo seguito sui social è aumentato notevolmente e la 25enne si è affermata come un’influencer a tutti gli effetti. Ogni giorno interagisce con i fan, tra post e storie da togliere il respiro.

Sara Croce, il look lascia tutti senza parole: classe e sensualità

Sui social la bella Sara si mostra nella sua vita quotidiana tra allenamenti, servizi fotografici, eventi importanti e viaggi nelle località più belle. L’influencer sa come stuzzicare le fantasie degli utenti, i quali finiscono puntualmente col sommergere i suoi post con like e commenti. Come accaduto anche nel caso dell’immagine che vi proponiamo: uno scatto in cui la modella ha voluto sfoggiare un look raffinato e allo stesso tempo sensuale.

Sara, infatti, indossa una giacca nera in seta molto elegante che le calza a pennello e che è caratterizzata da una profonda scollatura. Il dettaglio non è certamente sfuggito ai fan, rimasti senza parole davanti ad uno spettacolo simile. I suoi capelli sono raccolti in una coda all’indietro, lasciando libero il suo meraviglioso viso, per il quale ha optato per un make up semplice e sobrio, in perfetta linea con lo stile dell’outfit.

Gli user non si sono trattenuti con i complimenti sotto al post. La modella è più raggiante che mai, mentre con i suoi bellissimi occhi azzurri guarda dritto nell’obiettivo. La 25enne riesce sempre a sfoderare una classe e sensualità capaci di stregare chiunque e, anche questa volta, è riuscita a mandare il web in delirio.