Sabrina Salerno, il bikini stuzzica la fantasia: Instagram in corto circuito

Sabrina Salerno è sempre pronta per sorprendere i fan con le sue incredibili foto. L’ultimo scatto in bikini ha mandato Instagram in corto circuito.

Negli anni ’80 si è affermata sex symbol, non solo per il pubblico in Italia ma a livello internazionale, e oggi continua a far sognare i fan con foto da far girare la testa. Sabrina Salerno non si smentisce mai e riesce sempre ad attirare le attenzioni degli utenti. L’ultimo scatto in bikini apparso sul suo profilo Instagram è a dir poco meraviglioso: con quelle curve e quello sguardo, ha steso tutti.

Fin dai suoi esordi è sempre stata una reginetta di fascino. La sua carriera è cominciata tra le fila di Miss Italia e, in seguito alla partecipazione al rinomato concorso di bellezza, ha debuttato sul piccolo schermo a “Premiatissima” per poi buttarsi nel mondo della musica. Sabrina ha scalato le classifiche con successi come “Sexy Girl”, il suo primo singolo, “Boys (Summertime Love)”, “All of Me (Boy Oh Boy)” e “My Chico”.

Il suo talento e il suo irresistibile charme l’hanno resa una vera e propria icona. I sensualissimi videoclip di cui è stata protagonista hanno fatto breccia nel cuore di milioni di ascoltatori e con le sue hit italo-disco ha fatto ballare tantissime persone. Oggi continua a dividersi tra musica e televisione e, negli ultimi tempi, si è avvicinata molto anche al mondo dei social riscontrando un notevole successo.

Sabrina Salerno, bikini e “sguardo eloquente”: impossibile resistere

Non c’è da sorprendersi: gli utenti la seguono con dedizione tra un post e l’altro, rifacendosi di volta in volta gli occhi davanti alla sua bellezza e al suo fisico mozzafiato. La cantante – recentemente entrata a far parte della giuria dello show “Non sono una signora”, condotto dall’amica Alba Parietti – delizia quotidianamente i fan con i suoi incredibili scatti, nei quali appare sempre in ottima forma.

Attualmente impegnata nel suo tour in giro per l’Europa, Sabrina sa sempre come sorprendere i seguaci e, negli scorsi giorni, ha condiviso la foto che potete vedere qui sopra. Nel selfie la bella cantante indossa un fantastico costume abbinato ad un vestaglia sgargiante, con un look fresco ed estivo che le dona alla perfezione. Il tutto è completato dai suoi occhiali da sole.

“Sguardo eloquente” ha scritto nella didascalia del post, che in pochissimo tempo i fan hanno riempito di like e commenti, con migliaia e migliaia di complimenti. L’artista si è sempre contraddistinta per il suo fascino e, oggi, non smette di essere semplicemente meravigliosa.