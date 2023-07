Marialuisa Jacobelli, temperature alle stelle: il selfie in bagno è da capogiro

Marialuisa Jacobelli, temperature alle stelle anche dentro casa: il selfie in bagno regalato dalla giornalista è da capogiro

Temperature alle stelle in Italia, non solo fuori, ma anche dentro casa a quanto pare. Sì, perché se Cerbero sta facendo parecchi danni a chi al momento è costretto a uscire per lavoro e non si può recare al mare per cercare (forse) un poco di refrigerio, c’è chi le temperature le rende bollenti anche dentro le mura domestiche.

E in questo caso parliamo di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva, figlia del più noto Xavier, che in passato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva raccontato di come la sua storia con l’ex fidanzato era finita perché lui era così geloso da metterle anche le mani addosso. “Aveva l’irrazionale convinzione che avessi una storia con il calciatore Mbappé” ha raccontato, ricordando le violenze subite mentre si trovava a Montecarlo con l’ex fidanzato a inizio gennaio. Insomma, meglio perderli certi uomini che trovarli. E ha fatto bene la conduttrice a denunciare l’uomo condannato poi per stalking.

Marialuisa Jacobelli, il selfie è da capogiro

Passato quel momento, fortunatamente la Jabobelli è tornata a risplendere e a pubblicare delle foto bellissime sul proprio profilo social che giorno dopo giorno guadagna followers. Come ultimo scatto, la stupenda donna, ha pubblicato un selfie in bagno coperta solamente da una asciugamano.

E l’autoscatto ha fatto subito centro, visto che sono stati molteplici i commenti e visto che poi l’obiettivo senza dubbio è quello, far girare quella foto che poi diventa virale e che poi ovviamente fa aumentare il numero dei seguaci. In tutto questo però c’è anche una bella storia dietro, fanno di un coraggio che purtroppo non tutte le donne hanno nel denunciare chi le perseguita e nel denunciare chi si comporta in tutti i modi tranne che come un vero uomo. Una situazione assai pericolosa e molte ragazze, almeno quelle che non hanno questo coraggio, dovrebbero seguire l’esempio della Jacobelli. Bella fuori, ma soprattutto dentro.