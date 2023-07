Chiesa in uscita dalla Juventus: “Si valutano offerte intorno ai 60 milioni”

Timothy Castagne è un profilo da tempo inseguito della Juventus, e l’arrivo di Giuntoli non ha cambiato i piani bianconeri. In uscita occhio a Chiesa, nel caso di offerte di 60 milioni.

Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per commentare le ultime notizie di mercato su Federico Chiesa, discutendo la sua possibile valutazione (60 milioni).

La Juventus ha bisogno di cedere, e non è certo un mistero. E i pezzi grossi con cui poter guadagnare sono solo due: Vlahovic e Chiesa. “In questo momento Chiesa vale intorno ai 60 milioni di euro“, ha spiegato Barillà. “Bisogna vedere poi cosa si intende fare per sostuirlo, ma se arrivassero 60 milioni, Chiesa potrebbe uscire. E in queste situazioni sarà necessario ascoltare la volontà del calciatore“.

“Dando via Di Maria, la Juventus sa di non avere un sostituto per Chiesa. Quindi o il mercato ti propone un affare oppure devi guadagnarci tanto. Se devi andare a prendere un giocatore del Sassuolo a 35 milioni, è difficile che Chiesa parta a 40”.

Secondo Barillà, quindi, la Juventus deve principalmente trovare un possibile sostituto che non costi troppo, altrimenti il sacrificio di Chiesa non avrebbe senso. “Nel momento in cui arriverà un’offerta concreta aderente alle richieste della Juventus, Giuntoli la valuterà con Allegri. Sarà presa una decisione per un incastro importante. Bisognerà garantire continuità tecnica, sia nel caso di Chiesa che di Vlahovic. Soprattutto per Vlahovic, servirà prendere un sostituto capace sotto rete“, ha detto ancora Barillà.

Chiesa via a 60 milioni: “Serve un sostituto che non costi troppo“

“Il tutto all’insegna del rispetto di un bilancio in crisi dopo la mancanza di introiti per la mancata qualificazione Champions. Non ci sono però offerte in questo momento“, ha spiegato il giornalista. “Nel pienissimo rispetto delle notizie date dagli altri colleghi, Lukaku non è una delle possibili alternative a Vlahovic”.

“Il secondo obiettivo in fascia è Castagne: con il Leicester ci sono stati tanti contatti e la Juventus ha la sensazione che vista la retrocessione del club inglese, si possa chiudere. Conta anche la volontà del ragazzo. Castagne è stato individuato perché ha costi contenuti, conosce già la A e non ha pretese di un posto da titolare”.

“La Juventus ha una situazione economica che gli impedisce di fare un certo tipo di mercato. Sistemata la fascia con Weah e in attesa di raddoppiare con Castagne, sfumato Milinkovic per la mediana, non ci saranno operazioni fino alle cessioni“, ha spiegato il giornalista. “Ci sono le cessioni degli esuberi puri e altre dei ragazzi che con l’offerta giusta possono partire, come Chiesa e Vlahovic. Se dovessero partire Chiesa e Vlahovic, ci saranno innesti per cambiarli direttamente reinvestendo in parte l’incasso“.

“Per gli altri l’obiettivo è abbattere il monte ingaggi. C’è Arthur, per esempio che ha uno degli ingaggi più alti della Juventus, sono in 44 alla Continassa in questo momento. Bisogna sfoltire”.