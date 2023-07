Caso Mbappé: “La trattativa per il rinnovo non è ancora estinta”

Mbappé non si muoverà da Parigi prima di agosto, ormai sembra scontato, e secondo alcune voci non è detto che il PSG si sia già arreso sulla questione del rinnovo.

Alessandro Grandesso, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del futuro di Kylian Mpabbé, della possibile trattativa di rinnovo col PSG, della corte del Real e, infine, dell’interesse dei parigini verso Victor Osimhen.

“Tutte le questioni mediatiche nel calcio si superano in fretta. Nel momento in cui Mbappè andasse al Real Madrid, che ora è orfano di Benzema, basterebbe un goal per dimenticare tutti i rifiuti che ci sono stati finora. Può essere che il PSG possa abbassare le sue pretese per Mbappè, ma a oggi le condizioni sono queste. Il club attende eventuali offerte, e deciderà di darlo via solo alle sue condizioni, eventualmente. L’impressione è che il PSG proverà ancora a sottoporre a Mbappé delle offerte di rinnovo“.

“Sempre in caso di mancato rinnovo, si potrà parlare a fine mercato con il Real“, ha spiegato Grandesso. “Al momento, però, non ci sono decisioni ufficiali prese, sono solo supposizioni. Non è detto che si vada verso la cessione, la trattativa per il rinnovo di Mbappé esiste. Non darei nulla per scontato”.

“Il valore di Osimhen è in funzione delle offerte che arriveranno e delle possibilità del PSG in caso di cessione di Mbappè. Se lo vendono per 100 milioni, è difficile che possano prenderlo a 200 milioni“, ha continuato il giornalista. “Però poi magari cambia tutto. Per ora è fantamercato. Interessava prima di Luis Enrique, vediamo se è compatibile con il suo calcio Osimhen”.

Mbappé e il rapporto altalenante con il PSG: “Ci potrebbe anche essere un rinnovo“

“A ottobre scorso l’entourage di Mbappè parlava di addio a gennaio, per via delle bande di follower su Twitter che lo minacciavano nel 2019 per non farlo andare al Real Madrid. Il rapporto fra PSG e giocatore è sempre stato molto altalenante e pieno di tensioni. Ora la situazione è esplosa, ma Mbappé ha solo detto di non voler beneficiare della opzione per il rinnovo automatico presente nel suo contratto”.

“Mbappè guadagna quello che il Real Madrid gli aveva garantito nel 2021“, ha spiegato l’intervistato. “Florentino Perez aveva messo in conto 180 milioni di euro per Mbappé e il PSG si è allineato a questa valutazione. Questa è la situazione attuale”.

“Su Donnarumma“, ha concluso il giornalista, “la situazione è semplice. I media francesi hanno iniziato una campagna contro di lui dopo l’eliminazione in Champions League, c’era il dualismo con Navas e l’Equipe era allineata su Navas. Quello che è successo ieri va letta in questa funzione. Il gioco con i piedi di Donnarumma è più preciso di tutti gli altri portieri europei, è un dato statistico. Il dibattito è aperto e traviato in Francia. Il portiere è nel mezzo di un processo mediatico a lui sfavorevole”.