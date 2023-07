Camila Giorgi, il miniabito distrae ma si vede chiaramente: ora è ufficiale

Camila Giorgi, la foto postata su Instagram fuga ogni dubbio: questa è decisamente la prova che aspettavamo.

Alcuni psicologi, come ad esempio la francese Anaïs Tetu, sono d’accordo nel sostenere che un taglio di capelli non sia mai fine a se stesso. Che testimoni, di contro, una chiara volontà. Andare dal parrucchiere e cambiare acconciatura, secondo la loro prospettiva, significa una cosa soltanto.

Che si è pronti, cioè, a voltare pagina e ad iniziare un nuovo capitolo. Pare, addirittura, che un taglio nuovo di zecca ci aiuti a rompere con il passato e a superare un momento doloroso. Ci permetterebbe, stando a quanto dicono, di ritrovare la serenità e di superare tutto, perfino le delusioni più cocenti. Per Lady Diana fu proprio così. La principessa cambiò hairstyle subito dopo la separazione, eliminando il ciuffo che aveva sempre contraddistinto il suo look e celebrando, così, la sua ritrovata libertà.

Non sappiamo se Camila Giorgi volesse “dimostrare” qualcosa, dandoci un taglio, ma sta di fatto che ha stravolto del tutto il suo look. La sua lunghissima chioma bionda ha lasciato il passo ad un bob appena sotto il mento che le dà un’aria molto più sofisticata e raffinata. Elegante lo era già prima, figurarsi adesso che sfoggia questo bel caschetto fresco e pratico, perfetto per un’estate afosa da trascorrere sui campi di mezzo mondo.

Camila Giorgi, il cambio look inaspettato è la prova che aspettavamo

Non resta che capire, a questo punto, se anche il suo cambio look simboleggi, come quello della compianta lady D, una drastica inversione di rotta. Un’ipotesi che appare probabile, se consideriamo che, proprio qualche giorno fa, la bella tennista marchigiana aveva postato una foto che ci era parsa assai sospetta.

Nello scatto in questione compariva un mazzo di fiori e dall’immagine avevamo dedotto che a regalarglielo fosse stato qualcuno di “speciale”. Qualcuno che, magari, è entrato nella sua vita in punta di piedi ed è riuscito, petalo dopo petalo, a conquistare il cuore della campionessa marchigiana che pare di ghiaccio, ma non lo è.

Solo il tempo ci dirà se la nostra ipotesi sia corretta o meno. Per il momento, quindi, non resta che goderci i tre scatti che ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore. Si può ammirare il suo nuovo bob, ma non è detto che ci riusciate, visto che il suo abito è talmente corto e provocante che i capelli passano, di certo, in secondo piano.