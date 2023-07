Tennis, da Wimbledon al mare in pochi giorni: in bikini fa sognare i tifosi

Tennis, dopo l’eliminazione a Wimbledon non ha perso tempo e se ne è andata al mare. La foto in bikini manda i tifosi in estasi

Non ha perso tempo, ma è giusto così. Dopo l’eliminazione a Wimbledon, al terzo turno, la giovane tennista russa, classe 2001, Anastasia Potapova, ha deciso di mollare tutto e di andarsene al mare, per qualche giorno di relax in questa estate che ha preso piede e che inizia già a diventare insopportabile per chi ha fatto le ferie e per chi ancora le dovrà fare.

Non per lei, invece, che dopo aver giocato e dato tutto quello che aveva in campo, non ha perso tempo e ha deciso di andare in vacanza. Ma non perdendo di vista i suoi fan, che dopo le foto sull’erba londinese, adesso la possono ammirare in quello che è il suo splendore, vero, di una ragazza che oltre il profilo sportivo può fare impazzire i fan anche con degli scatti bellissimi, che a differenza di molti non sono per nulla volgari.

Tennis, lo scatto della Potapova manda i fan in estasi

Al momento sono centocinquantamila i follower della bella tennista russa, un numero in continuo aumento e che ovviamente, se continua a pubblicare scatti del genere, diventerà presto molto più numeroso. Dopo Wimbledon, come detto, ha deciso di andare in vacanza, in barca: non si vede l’imbarcazione, ma si vede lei, bellissima, in un doppio scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram.

In quello che potete ammirare adesso, si vede la bella Potapova intenta a farsi una doccia sexy, per togliere il sale che l’acqua marina ha e che lei ha evidentemente sul suo corpo. E poi, in quella successiva che potete andare a trovare sul suo profilo, nascosta dietro un paio di occhiali da sole ma con un sorriso bellissimo che rende l’idea del momento ottimo che sta vivendo.