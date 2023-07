Sinner molla la presa | La foto parla chiaro: chi la dura la vince

Sinner, questa rivelazione proprio non ce l’aspettavamo: sembra evidente che alla fine sia riuscita a spuntarla lei.

Su, ammettiamolo. Tutti o quasi, durante le partite di Jannik Sinner, abbiamo scrutato attentamente la folla in cerca di una folta e lucente chioma bionda. Senza mai, però, trovarla. Tanto da chiederci, ad un certo punto, se Maria Braccini esistesse veramente o fosse solo un’invenzione “mediatica”.

Esiste, eccome se esiste. E, a differenza di come pensavamo, non si rintana in casa o in hotel quando il suo fidanzato tennista è impegnato in campo. Magari non siede accanto a Simone Vagnozzi e a Darren Cahill, a differenza di Melissa Satta che lunedì, invece, era nel box insieme ai suoceri e al cognato, a sua volta accompagnato dalla fidanzata Beatrice. L’altoatesino è molto più riservato di quanto non lo sia Matteo Berrettini e questo si ripercuote, inevitabilmente, sulle modalità di gestione della sua relazione. Preferisce che la sua Maria si “nasconda”, evidentemente, ma questo non significa che non conti sul suo supporto.

Sta di fatto che la Braccini, per la prima volta in assoluto, è ufficialmente uscita allo scoperto. Lo ha fatto proprio durante lo Slam londinese, pubblicando un carosello di foto che non lascia dubbi circa la sua presenza attiva e costante all’All England Club. Che di per sé non sarebbe una notizia, se non fosse, appunto, che Jannik ha sempre preferito tenerla a debita distanza dai riflettori. Cosa che ha causato, in passato, attriti tra i due, degenerati poi in una separazione a tempo determinato.

Sinner, ecco dove si nasconde Maria Braccini

Qualcosa deve essere cambiato, però. Dagli scatti comparsi sul profilo Instagram della splendida influencer tutta curve si evince chiaramente, infatti, che Maria è stata, nei giorni scorsi, in tribuna a fare il tifo per il suo fidanzato tanto attento alla privacy.

Prima ha mostrato il suo look, esibendo la scollatura da urlo meravigliosamente “incastonata” in un top di colore bianco. Con un sorriso a trentadue denti e il badge riservato ai membri dei vari team ad impreziosire l’outfit in perfetto stile Wimbledon. Dopodiché ha pubblicato qualche foto scattata direttamente dalla tribuna, come se volesse provare che, anche se le telecamere non la pizzicano mai, nella folla che si assiepa sugli spalti c’è anche lei.

E chissà se Sinner deciderà mai, a questo punto, di riservarle un posto d’onore nel suo box, così da poter cercare il suo sguardo nei momenti topici dei match, proprio come Berrettini fa con la sua Melissa e come tanti altri giocatori con le rispettive fidanzate. Un piccolo passo l’ha fatto già. Ha mollato la presa. Chi la dura la vince e stavolta, ci spiace per Jannik, ma l’ha spuntata Maria.