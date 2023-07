Il PSG accelera per Vlahovic: “La Juve dovrebbe ternerlo o sostituirlo con Lukaku”

Pare che il PSG possa presto presentare un’offerta per Dusan Vlahovic. Questa è almeno l’ultima novella che anima i caldi giorni di luglio, mentre il mercato della Juventus è sostanzialemnte ancora fermo.

L’ex Michele Padovano ha voluto commentare la voce di un possibile interesse del PSG per Vlahovic ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. “Io un giocatore come Vlahovic lo terrei: ha fisicità, è bravo ed è molto giovane“, ha ammesso il cinquantaseienne torinese. “Il PSG protrebbe volerlo davvero, ma Vlahovic è da tenere, e bisogna ripartire da lui. Ma se dovesse andar via, sarà sostituito in maniera adeguata“.

“Con uno scambio Vlahovic-Lukaku sicuramente non caschi male“, ha commentato ancora l’ex calciatore, dissociandosi dalle parole pronunciate dal vecchio collega Ravanelli, che qualche giorno fa, sempre a calciomercato.it, ha dichiarato di vedere Lukaku come inferiore al serbo. “Lukaku è un altro grande giocatore. Andrebbe bene. Ma Vlahovic è giovane e può crescere. I giocatori forti andrebbero sempre tenuti. Personalmente, mi fido molto di Giuntoli“.

“Stesso discorso vale anche per Chiesa, ma le dinamiche del calciomercato le conoscono loro. Bisognerebbe essere all’interno per saperne di più. Servono prendere giocatori giovani e magari italiani”.

“Scamacca non può sostituire Vlahovic“, ha continuato l’ex attaccante. “Serve un giocatore di un altro calibro, come Lukaku. Scamacca non è a quel livello. Poi ovviamente il bello del calcio è che riesce sempre a sorprendere tutti, secondo me Giuntoli non farebbe un’operazione del genere”.

Vlahovic tra Chelsea e PSG: “Potrebbe essere sostituito solo da Lukaku“

“Non entro nel merito del sostituto di Pogba perché non hanno bisogno dei miei consigli: la proprietà è una garanzia al pari dei cinque anni di contratto fatti a Giuntoli. Lo sostituiranno sicuramente degnamente“, ha detto Padovano. “Questo è un po’ l’anno zero. La Juventus ha nel DNA la vittoria, e la trasmetterà a tutti. Tornerà a essere quella che tutti conosciamo”.

“Se fossi la Juventus, spingerei Pogba verso l’Arabia Saudita. Non è più il Pogba di prima e non andava ripreso, va valutata molto bene la proposta saudita, soprattutto da parte del giocatore. Alla fine la accetterà e andrà via”.

Riguardo Allegri, Padovano ha ammesso che c’è un problema con i supporter bianconeri. “La tifoseria non è contenta del lavoro di Allegri, ma l’anno scorso si è giocato più in tribunale che in campo. Quest’anno si riparte e gli obiettivi saranno chiari. Non ci saranno le coppe e potrà lavorare, dunque, tutta la settimana con maggiore serenità”.

“La Juventus non vince più da quando Chiellini, Bonucci, Barzagli e Buffon sono andati via. Serve uno zoccolo duro italiano, dovremmo ritornare su quei passi lì per tornare a vincere. Giuntoli ha cercato di prendere Frattesi perché è un altro ottimo elemento, la linea dovrebbe essere quella. Quest’anno ci sarà da divertirsi”.