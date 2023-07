Giorgia Rossi, la scollatura incanta i fan: pronta per la serata speciale

Giorgia Rossi, la meravigliosa conduttrice ha stregato il web con il suo look mozzafiato. Tutto è pronto per l’appuntamento romantico.

La giornalista e conduttrice specializzata in ambito sportivo ha mandato in delirio il web con le sue ultime storie. La meravigliosa Giorgia Rossi sa sempre come attirare l’attenzione del pubblico e, questa volta, ha lasciato tutti a bocca aperta sfoderando un look veramente da urlo. Con quella scollatura vertiginosa, per i fan è stato veramente impossibile mantenere la calma.

Salita alla ribalta su Sky e Rai Sport, prima di passare a Mediaset, Giorgia Rossi è una delle conduttrici sportive più amate degli ultimi tempi. Nel 2013 è stata scelta per prendere parte al programma “Tiki Taka” in qualità di inviata, per poi dedicarsi alla conduzione di Studio Sport. Grazie alla sua determinazione e professionalità si è fatta strada raggiungendo importanti traguardi e passando per le trasmissioni calcistiche più seguite.

La consacrazione è arrivata al timone di “Aspettando Pressing” e “Pressing”. Nel 2021 ha deciso di porre fine alla sua avventura con la celebre emittente televisiva e di entrare a far parte della famiglia di DAZN. Non ci è voluto molto prima che conquistate le simpatie e l’affetto del pubblico, affermandosi come uno dei volti più seguiti e apprezzati della piattaforma.

Giorgia Rossi, il top che ha stregato tutti: un vero spettacolo

Dedizione e professionalità non sono le uniche qualità che hanno sempre contraddistinto la giornalista. Giorgia, infatti, è dotata di un fascino davvero irresistibile, che sui social l’ha resa una vera e propria star. Qui può vantare il seguito di tantissimi spettatori, con i quali interagisce ogni giorno mostrandosi non solo al lavoro ma anche nella sua vita quotidiana, ricevendo sempre molti complimenti.

Di recente la splendida conduttrice si è concessa una serata all’insegna del divertimento, in un “appuntamento speciale” con il cantante Ultimo. Giorgia ha assistito ad un concerto dell’artista, di cui a quanto pare è una fan sfegatata, senza dimenticarsi di documentare tutto tramite le sue storie. Tra le foto ed i video che più hanno attirato l’attenzione dei follower, spicca sicuramente il selfie che vi proponiamo.

“Arriviamo” ha scritto la giornalista, menzionando il cantante e mostrando tutto il suo entusiasmo in un solo scatto, in cui è impossibile non notare il look scelto per la serata. Giorgia ha optato per un top di colore giallo, caratterizzato da una profonda scollatura, ad evidenziare il suo bel decolleté. La conduttrice lo ha abbinato ad un paio di jeans e ha completato l’outfit con un paio di occhiali da sole scuri. Il risultato è da togliere il respiro.