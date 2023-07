Alice Campello, il tuffo in laguna manda in orbita i follower: costume divino

Alice Campello si sta godendo un soggiorno a Venezia insieme alla famiglia. Sui social, la modella ha mandato i follower in orbita con l’ultima foto condivisa.

Per Alice Campello, modella ed influencer seguitissima sui social, è arrivato il momento di rilassarsi e godersi la bella stagione insieme alla famiglia, con la quale attualmente si trova a Venezia. Sempre molto attiva sui social, che utilizza ogni giorno per interagire con gli affezionati fan, ha recentemente condiviso una foto dritta dalla laguna in cui è più meravigliosa che mai.

Il suo incredibile charme le ha permesso di farsi strada nel mondo della moda. La moglie di Alvaro Morata è nata nel 1995 a Mestre ed è la figlia di Andrea Campello, famoso per essere il proprietario della Campello Motors, nientemeno che la principale azienda impegnata nella vendita di auto nel nord del Paese. Per diverso tempo la bella Alice ha lavorato per l’attività di famiglia, che ha poi lasciato per dedicarsi alle sue passioni.

Così ha iniziato a posare per brand e fotografi diventando la protagonista di diverse campagne pubblicitarie e spot. Affermatasi come modella, si è poi lanciata nella realizzazione di linee di costumi in collaborazione con alcuni marchi, prima di dare vita ad una collezione tutta sua di borse. Nel frattempo, il suo seguito sui social è aumentato in modo impressionante, rendendola di fatto un’influencer.

Alice Campello, lo scatto dalla laguna lascia tutti a bocca aperta

Dal 2017 la meravigliosa fashion blogger è sposata con l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, che fino all’anno scorso ha militato nella Juventus. Insieme sono diventati genitori per la prima volta nel 2018, con la nascita dei gemelli Alessandro e Leonardo. A distanza di due anni, è venuto al mondo Edoardo. Mentre lo scorso gennaio Alice ha dato alla luce la piccola Bella.

La splendida famiglia, al momento, sta soggiornando a Venezia e l’influencer non si dimentica mai di tenere aggiornati i follower con storie e post in cui mostra i momenti salienti della sua quotidianità. Negli scorsi giorni, ha passato un pomeriggio nella laguna della città in cui è nata e alla quale continua ad essere estremamente affezionata. Per l’occasione ha sfoggiato un bikini a dir poco incantevole.

Il costume di colore azzurro le calza a pennello, mettendo perfettamente in risalto le sue belle curve e la sua incredibile silhouette. Alice si è sempre contraddistinta per il suo fascino, ma questa volta sembra aver davvero deciso di esagerare. I suoi capelli biondi sono sciolti e mossi dal vento, mentre dà le spalle all’obiettivo lasciando intravedere il suo lato B.