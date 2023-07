Osimhen al posto di Mbappé: “Il PSG può investire 120 milioni”

Sembra che Mbappé non abbia troppa voglia di giocare un’altra stagione al PSG e che, di conseguenza, i francesi possano andare all-in su Osimhen.

Sebastian Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha voluto commentare le ultime voci di mercato su Mbappé, Osimhen e Onana. In onda su Calciomercato.it, sul canale Twitch TVPLAY, Frey ha dichiarato di credere che Mbappé andrà via dal PSG l’ultimo giorno del mercato. “Lui è l’idolo del presidente della Repubblica e l’emblema del calcio francese, e il PSG non può permettersi di perderlo a parametro zero: scoppierebbe un incidente diplomatico. Mi aspetto una sua cessione“.

“Per il PSG, che è una piazza che toglie serenità, al posto di Mbappé vedrei bene Osimhen. Con un’offerta da 100-120 milioni, secondo me, riesci a prenderlo dal Napoli. Per quello che ha fatto, neppure 200 milioni di euro non sarebbero una follia”.

Oltre a promuovere la sostituzione di Mbappé con Osimhen, Frey è anche a favore del cambio Onana Sommer per la porta nerazzurra. “Onana lo terrei, ma Marotta lo ha preso a zero e lo venderà a 60 milioni. È un capolavoro. Se andasse via, prenderei subito Sommer perché ha esperienza ed è subito pronto. Trupin lo prenderei in prospettiva”.

Riguardo al mercato della Fiorentina, l’ex portiere ha espresdo dubbi su Parisi. “Sì, è un prospetto molto interessante, ma ho una domanda… Nel suo stesso ruolo c’è Biraghi che è il capitano della Fiorentina ed è uno dei terzini che mette più cross in mezzo. Parisi viene per crescere alle sue spalle, per giocare al suo posto o per giocare in un altro ruolo? Difensivamente Biraghi può migliorare, ma offensivamente dà il suo contributo. Spero che siano state fatte le giuste valutazioni per non disturbare il collettivo della Fiorentina”.

Osimhen al posto di Mbappé: “Opzione migliore per il PSG“

“In questo calcio caotico e pieno di business“, ha continuato Frey, “sarebbe bello per una società come la Fiorentina, che è in una fascia medio-alta, puntare su dei ragazzi giovani per valorizzarli e farli crescere. Sarebbe un segnale molto bello. Il Viola Park l’ho visto in costruzione e secondo me è uno dei centri sportivi più belli d’Europa. La Fiorentina può fare un bel campionato”.

“Terracciano ha fatto una stagione continua, non ha fatto male. Viene messo sempre in discussione, se si vuole fare il salto di qualità bisogna fare qualcosa anche per la porta. Voglio vedere se arrivano rinforzi anche in altri reparti. È stato bravo a guadagnarsi il posto che era di Dragowski“, ha spiegato l’intervistato. “Ma forse qualcosa è mancato, specie nelle partite importanti”.

Infine un commento sulle cessioni della Juve. “In casa Juventus c’è grande entusiasmo attorno a Vlahovic e Pogba, e credo che siano ancora i benvenuti in casa Juventus. Pogba ha uno stipendio importante, ma i bianconeri non possono permettersi un’altra stagione fallimentare da parte di Paul. Tra lui, Chiesa e Vlahovic, tenendo anche conto di come stanno fisicamente, sarebbe logico sacrificare Pogba”.