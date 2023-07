Camila Giorgi, weekend di fuoco: tra una curva e l’altra spunta un indizio

Camila Giorgi sfida l’anticiclone africano con un bikini irresistibile. E nelle sue Ig stories si nasconde una prova inequivocabile.

Due giorni intensi, intensissimi. Di fuoco, oseremmo dire. E non perché sia stata impegnata in chissà quale mirabolante sfida tennistica, essendo stata eliminata, suo malgrado, al primo turno di Wimbledon. Il fuoco di cui sopra è da ricondursi, semmai, al modo in cui ha ben pensato di intrattenere i suoi follower durante il fine settimana.

In questi primi giorni all’insegna del caldo africano, Camila Giorgi non è stata troppo d’aiuto. Mentre il sole picchiava duro su tutta la Penisola, lei contribuiva infatti a rendere l’atmosfera ancor più bollente. Come? Beh, semplice: alla sua solita maniera. Ha postato, nelle giornate di sabato e di domenica, due scatti che non hanno fatto altro che aumentare vertiginosamente la temperatura indicata dalla colonnina del mercurio. Due fotografie destinate a passare alla storia e che ci rivelano, al di là di quello che abbiamo avuto modo di ammirare in primo piano, anche qualche altro succosissimo dettaglio riguardante la sua vita privata.

Ma procediamo con ordine. Del primo scatto vi avevamo già parlato qui, benché a quell’immagine non ci fosse nulla da aggiungere. Gli shorts in denim erano talmente corti da non lasciare spazio all’immaginazione, motivo per il quale la bella tennista marchigiana aveva già abbondantemente provocato i suoi numerosi follower. Solo che, evidentemente, non le era bastato.

Camila Giorgi, tra bikini e shorts microscopici si nasconde un bouquet

Nella giornata di domenica, infatti, è andata addirittura oltre. Si è regalata qualche ora di relax in piscina e sapevamo bene, quando ha postato una foto dell’acqua, che ne sarebbe arrivata una decisamente più attesa. E infatti, qualche minuto dopo, eccola lì, sulla home di Instagram, in bikini. In tutto, ovviamente, il suo innegabile splendore.

La bella Camila ha sfoggiato un costume bianco di dimensioni ridottissime. Copriva solo lo stretto indispensabile e lasciava bene in mostra, di contro, il fisico statuario e deliziosamente scolpito della campionessa del Canada Open 2021. Una visione celestiale alla quale ha fatto seguito, poco dopo, un contenuto “sospetto”.

In primo piano stavolta non c’erano le sue curve magnifiche, ma un mazzo di fiori. Che potrebbe non voler dire niente, ma che potrebbe anche voler dire molto. La Giorgi aveva annunciato così, lo scorso anno, l’inizio della relazione, poi naufragata, con il tennista Santiago Rodriguez Taverna. Che abbia voluto comunicarci qualcosa di simile, mostrandoci questo quel bouquet? Probabile. Non ci sarebbe niente da stupirsi, d’altronde, se avesse un ammiratore segreto e avesse iniziato una nuova storia d’amore.