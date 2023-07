Tennis, curve e bikini rosso: lo Slam dell’amore l’ha vinto lui

Tennis, il giocatore è stato senza dubbio fortunato: con quel bikini rosso, la sua dolce metà ha fatto una strage di cuori sui social.

Sono diversi gli atleti che finiscono con l’attirare l’attenzione delle riviste di cronaca rosa per via della loro vita sentimentale. Negli ultimi tempi anche l’ex numero 6 del ranking mondiale Félix Auger-Aliassime ha fatto molto parlare di sé, dopo aver ufficializzato la sua relazione. La fidanzata del tennista non ci ha messo molto a fare breccia nel cuore dei tifosi, rimasti stregati dalla sua bellezza.

Stiamo parlando di Nina Ghaibi, nota per essere anche la cugina di un altro volto celebre nel mondo del tennis, ossia Ajla Tomljanovic. La ragazza è anche apparsa nella serie “My Tennis Life”, nel corso della quale è emerso il bellissimo rapporto che ha con la ex di Matteo Berrettini. Ai tempi in cui i due facevano ancora coppia fissa, hanno passato diversi momenti di svago tutti insieme in fantastiche uscite a quattro.

Nina e Félix sono fidanzati dal 2019 e la loro è una coppia a dir poco stupenda. Estremamente uniti e affiatati, i due hanno fatto sciogliere in diverse occasioni i loro fan con dolcissime dediche online. La prima supporta sempre il fidanzato nelle sue competizioni, mentre il secondo l’ha recentemente portata in vacanza a Togo, paese che ha conquistato totalmente la ragazza.

Tennis, Nina Ghaibi in bikini è semplicemente meravigliosa: lo scatto che ha infiammato i social

A differenza del fidanzato e della cugina, Nina è un’appassionata di equitazione, sport che ha iniziato a praticare fin da bambina. Grandissima amante dei cavalli, ha preso parte a diversi eventi, tra i quali spicca il Moroccan Royal Tour del 2017. La giovane, nata nel 2000, è molto attiva sui social e condivide spesso scatti insieme a questi bellissimi animali.

Tra i post sul suo profilo Instagram, inoltre, figurano diverse foto insieme a Félix, ma anche numerosi scatti in cui appare da sola in tutto il suo splendore. I tifosi e gli utenti non si sono di certo lasciati sfuggire il suo incantevole charme: Nina è dotata di una bellezza davvero irresistibile e può vantare un fisico a dir poco mozzafiato. Di recente ha postato una serie di foto da sogno, tra cui quella che potete vedere qui sopra, lasciando tutti senza parole.

“Tempo ben speso” ha affermato la 23enne nella didascalia che accompagna la carrellata di scatti. L’immagine in cui si trova a bordo piscina, mentre sfoggia un sorriso semplicemente raggiante e con indosso un sensualissimo bikini rosso, è stata senza dubbio la preferita degli utenti. Nina è assolutamente meravigliosa e le sue curve pericolose hanno mandato il web in delirio. Possiamo dire che Félix è proprio un ragazzo fortunato.