Tennis, collage esplosivo: il bikini si fa in quattro

Tennis, il collage su Instagram ha mandato in visibilio i suoi sostenitori: con quel bikini indosso era semplicemente spettacolare.

Ha 22 anni, è nata a Mosca, in Russia, ed è la numero 211 nel ranking Wta. Il suo nome potrebbe non esservi familiare, non essendo appunto una delle stelle del circuito di tennis femminile. Ma, se frequentate abitualmente i social, vi sarà certamente capitato di imbattervi nei contenuti di questa splendida dea.

Ekaterina Reyngold, Katye per gli amici di Instagram, non sarà una top ten, ma ciò non toglie che sia una delle bellezze più mozzafiato del tour. Nella categoria del singolare non ha ancora avuto modo di brillare, mentre sul fronte del doppio ha già portato a casa qualche risultato degno di nota. Il suo sogno nel cassetto, nonostante tutto, è rimasto invariato. Vuole entrare a far parte almeno delle prime 100 al mondo; dopodiché, si vedrà. Il tempo è dalla sua parte, vista la sua giovanissima età, ragion per cui è assai probabile che tra non molto sentiremo parlare di lei in maniera molto più massiccia.

Per il momento, se volete sostenerla, dovrete limitarvi a farlo tramite Instagram. Il suo canale social è un concentrato di scatti supersexy che non ci raccontano molto della sua attività tennistica, ma che in compenso ci regalano scorci mozzafiato sulla sua incredibile bellezza. Sì, perché se c’è una cosa che alla Reyngold proprio non manca quello è il fascino. Il fascino della classica ragazza della porta accanto, acqua e sapone ma comunque stupenda.

Tennis, nel collage c’è di tutto un po’: che schianto Katye

E forse è proprio questo, ossia la sua semplicità, a farla apprezzare ancor di più ai numerosi utenti che la seguono sui social. Benché resti inteso, ovviamente, che le foto piccanti che posta di tanto in tanto sono sempre graditissime, non fosse altro perché ci permettono di ammirarla in una veste un tantino diversa.

Prendiamo il collage che la bella Ekaterina, o Katye se lo preferite, ha postato qualche ora fa tramite Instagram stories. Racchiude in totale quattro foto, scattate durante una giornata trascorsa in piscina, ed è assolutamente esplosivo. La tennista russa indossa un bikini di colore blu che le sta divinamente bene e che abbiamo potuto ammirare da molteplici prospettive.

C’è un primo piano in cui esibisce sfacciatamente il suo generoso décolleté e ce ne sono due a figura intera che ci hanno permesso di apprezzare, invece, la perfezione del suo corpo scolpito. E possiamo solo immaginare quanti cuori abbia infranto la nativa di Mosca con questo collage postato a “tradimento”.