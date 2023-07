Sara Croce, abito “killer”: la fantasia spicca il volo

Sara Croce, questa volta l’ex Bonas di “Avanti un Altro” ha deciso di esagerare lasciando tutti a bocca aperta con un abito “killer”.

In questi ultimi anni Sara Croce si è fatta strada nel mondo dello spettacolo e dei social riscuotendo un notevole successo tra spettatori ed utenti. Il merito è sicuramente del suo fascino irresistibile, mai passato inosservato tra il pubblico. Oggi può vantare un impressionante seguito sui social, dove delizia sempre i follower con foto spettacolari. Di recente, ha deciso di esagerare con uno scatto davvero mozzafiato.

Classe 1998, ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione ad “Avanti un Altro”, il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Prima di approdare nel noto Salottino, ha debuttato sul piccolo schermo in un altro programma presentato dal celebre duo, ossia “Ciao Darwin”. Sara ha preso parte alla trasmissione indossando i panni di Madre Natura, con un risultato a dir poco eccezionale.

La modella ed influencer ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone e non sorprende, quindi, che negli ultimi tempi il suo seguito online sia andato incontro ad una crescita esponenziale. Su Instagram conta un milione di follower, con i quali interagisce ogni giorno, tra foto in cui si mostra nella sua quotidianità e post in cui è possibile vederla al lavoro con strepitosi servizi fotografici.

Sara Croce, il look in bianco è incantevole: un vero e proprio spettacolo

Viso angelico, fisico mozzafiato e occhi di ghiaccio capaci di stregare qualsiasi persona: Sara Croce è dotata di un fascino che i fan non si sono mai lasciati scappare. Salita alla ribalta tra le fila di Miss Italia, negli anni ha raggiunto una grande popolarità realizzando il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. L’influencer sa senza dubbio come stupire il suo pubblico e, di recente, si è proprio superata.

Nello scatto apparso negli scorsi giorni sul suo profilo Instagram, Sara è semplicemente meravigliosa. Indossa un look total white, caratterizzato da un top ed una gonna lunga in stile cut-out. La modella ha lasciato tutti a bocca aperta con l’outfit che esalta alla perfezione la sua fantastica silhouette e il suo fisico scolpito. Il post, ovviamente, è stato sommerso dai like e dai commenti dei follower.

“È legale ‘sta cosa?” si è domandato un fan, mentre altri non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per la sua bellezza: “Sei stupenda”, “Semplicemente fantastica”, “Una donna meravigliosa e con un fisico strepitoso” hanno affermato alcuni utenti. Il look, dunque, è stato promosso a pieni voti e per l’ennesima volta la modella ha fatto colpo su tutti.