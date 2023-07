Juventus, Pogba in Arabia Saudita: “Ecco perché è partito”

Paul Pogba è stato di recente in Arabia Saudita. Si parla dunque di un nuovo possibile acquisto da parte della Sauidi League.

Probabilmente, alla Juventus farebbe piacere, mai come in questo momento, cedere Paul Pogba in Arabia. Ma pare che la recente visita del francese nei territori sauditi non abbia nulla a che fare con il suo avvenire calciastico. A oggi, Pogba punta a rilanciarsi in Europa, in bianconero. Lo ha detto anche Rafaela Pimenta, la sua procuratrice.

A fare ulteriore chiarezza sulla situazione è intervenuto Abdulrahman Abed, giornalista saudita, intervistato ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY. Secondo il giornalista mediorientale, la visita di Pogba in Arabia Saudita va intesa come un viaggio devozionale.

Il giornalista saudita Abed ha parlato anche di Morata e di Milinkovic-Savic, sempre in ottica Arabia Saudita, svelando quali sono i veri obiettivi dei ricchi sauditi sul mercato. “Pogba è andato in Arabia Saudita per questioni religiose“, ha spiegato Abed. “Quindi, è andato lì solo per motivi religiosi. Sono arrivate smentite sia da parte del giocatore che dal club. La versione ufficiale è che arrivato in Arabia per un viaggio a La Mecca. E io posso confermarla”.

“Pogba interessa, ma solo fino a un certo punto. Non è un calciatore che dà affidamento dal punto di vista fisico, anche se resta un campione e ha tantissima qualità e appeal“, ha detto il giornalista. “Ora i club sauditi non cercano figurine, ma campioni al top della forma“.

“Tutte le fonti vicine al club Al-Hilal confermano che l’accordo con la Lazio e con il giocatore per Milinkovic-Savic è stato raggiunto. A oggi è tutto fatto. Si parla di un accordo sulla base di 40 milioni di euro, e 20 milioni all’anno al serbo. L’Al-Hilal verrà in Austria per il pre-campionato e lì probabilmente il serbo si unirà alla sua nuova squadra”.

Pogba in Arabia: “I sauditi preferirebbero puntare a Dybala e a Icardi“

Dopo aver spiegato qual è l’attuale posizione del calcio arabo su Pogba, il giornalista ha svelato le intenzioni del calcio saudita riguardo un possibile affondo su Paulo Dybala. “Per ora su Dybala ci sono solo rumors, ma non sono da escludere trattative in futuro. C’è una squadra, l’Al-Hilal, che sta cercando un centravanti. Avevano provato con Lukaku e ora potrebbero andare su Dybala”.

“Morata è un giocatore che non scalda i cuori, anche dal punto di vista social“, ha continuato il giornalista. “Si cercano profili molto seguiti come, ad esempio, Mauro Icardi, che però sembra destinato a rimanere in Turchia”.

“L’ideale era Lukaku. Ma pare che il belga abbia detto no a due offerte. Vedremo cosa succederà ora con Pogba e poi con Dybala“, ha concluso il saudita.