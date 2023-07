Lukaku tra Inter, Al-Hilal e Juventus: “Meglio puntare su Vlahovic”

Quest’oggi l’Inter avrebbe dovuto presentare al Chelsea la prima offerta per l’acquisto definitivo di Lukaku, ma sul belga continuano a esserci anche l’Al-Hilal e la Juve.

In Belgio affermano che i sauditi avrebbero già rilanciato offrendo a Lukaku un ingaggio ancora più alto, stimabile poco sotto i 30 milioni all’anno… Intanto, si è continua a parlare di un possibile contatto fra Chelsea e Juve, sempre a proposito di Lukaku.

Sull’argomento si è espresso anche Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante della Juventus è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. “Lukaku non credo serva alla Juve“, ha esordito Ravanelli. “È un bravo giocatore ma è non determinante, almeno per me. Non penso possa fare la differenza per la Juventus. Io terrei Vlahovic”.

Su Lukaku continua a insistere anche l’Al-Hilal, che intanto ha quasi chiuso per Milinkovic-Savic: “Savic fa un grandissimo errore ad andare in Arabia. Parlo per esperienza personale. All’apice della carriera mi sono fidato e ho scelto Middlesbrough, e ho sbagliato. Secondo me fa un buco nell’acqua, al di là del fatto che ne uscirà ricco. Fa un errore grandissimo, con le sue qualità deve giocare con squadre importanti. Non può pensare di andare in Arabia“.

“Tornassi indietro“, ha continuato Ravanelli, “conterei sino a dieci prima di lasciare la Juventus. Avevo ventisette anni quando andai via dalla Juve, ero nel pieno della condizione. Son quei quattro o cinque anni, dal ventisette ai trentadue, dove un giocatore raggiunge l’apice. Venivo da due anni dove segnavo tantissimi goal. Quando sono andato via dalla Juventus, quattro anni dopo, ho fatto tantissimi goal”.

Il monito di Ravanelli: “La Juve non deve puntare su Lukaku“

“Per la Juventus Milinkovic-Savic era un obbiettivo importante. Io ci speravo. Ma penso che ora la priorità sia pensare al mercato in uscita prima di prendere qualcuno. Se non si vende, si fa fatica a prendere qualcuno. La prima cosa penso sia cedere quei quattro o cinque giocatori che non rientrano nella programmazione della Juventus. Lukaku non serve alla Juve, invece Milinkovic-Savic sarebbe invece stato un giocatore incredibile per la Juventus. Fisicamente è devastante ed è completo. È un giocatore che ti può far cambiare diverse partite“.

“Il serbo può fare tutto. Mi sorprende come molte squadre non siano andate prima su di lui. Non riesco a capire come mai. E ora è davvero un peccato che abbia scelto i soldi e di trasferirsi in Arabia”.

Il commento finale di Ravanelli è sul caso Jankto. “Ci deve essere libertà. Se Jankto ama è giusto che possa andare avanti senza nessun problema. Fossi un suo compagno di squadra, sarei il primo a stargli vicino. Ben vengano ragazzi come lui”.