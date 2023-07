Camila Giorgi, shorts al limite: la prospettiva fronte-retro infiamma i social

Camila Giorgi, la doppia visuale fa schizzare alle stelle la temperatura sui social: una visione quasi illegale.

Ad Eastbourne, ancora una volta, è riuscita a spingersi fino alle semifinali. Non ce l’ha fatta neanche stavolta ad alzare la coppa, ma le resta quanto meno la certezza di aver fatto un gran bel percorso. Un discorso a parte va fatto invece per Wimbledon, dove purtroppo non è riuscita a passare neanche al secondo turno.

Fortuna che Camila Giorgi non si dispera e dà per vinta mai. Per nessuna ragione al mondo. La stagione sull’erba volge ormai al termine, ma siamo curiosi di scoprire, a questo punto, cosa combinerà nei capitoli successivi di questo 2023. E siamo impazienti, soprattutto, di rivederla in azione in Canada, dove due anni fa ha raggiunto il momento più alto della sua carriera aggiudicandosi un Masters 1000. Riuscirà a replicare quel successo, dopo la disfatta dello scorso anno? Non possiamo prevederlo, ovviamente, ma è doveroso sottolineare che in questa stagione ha collezionato molte vittorie per nulla scontate e che è parsa certamente più in forma rispetto a 365 giorni fa.

Non è ancora tempo di pensarci, però. Adesso è il momento di rilassarsi un po’ e di preparare, tra un’uscita e l’altra, un piano per affrontare i mesi a venire. Ed è anche il momento, perché no, di sfoggiare outfit infuocati e di far crescere ancor di più il già notevolissimo numero di follower che la seguono su Instagram.

Camila Giorgi, vista super sullo strepitoso lato B: Instagram in corto circuito

Di certo, se continuerà così, il suo profilo esploderà. Gli scatti che la tennista marchigiana ha postato nella giornata di ieri sono così bollenti che parecchi dei suoi sostenitori saranno rimasti a bocca aperta.

La bella Camila ci ha offerto, infatti, una duplice prospettiva sul suo corpo strepitoso. Si trova in Italia e, per fronteggiare le temperature dovute all’anticiclone arrivato dal deserto del Sahara, ha ovviamente optato per un look minimal. Indossava un top animalier e degli shorts che non sapremmo come definire, se non microscopici. Talmente corti da essere al limite.

La Giorgi si è prima mostrata di spalle, regalandoci così una visuale privilegiatissima sul suo lato B super sodo e a prova di gravità. Dopodiché ha postato un’altra foto frontale che metteva in evidenza, invece, l’ampia scollatura della sua canottiera. Due scatti da capogiro, dunque, che avranno certamente allietato il weekend di solleone dei tifosi italiani e non solo.