Tennis, il costume patriottico è illegale: sotto rete con furore

Tennis, gli scatti con indosso il sensualissimo costume patriottico sono a dir poco mozzafiato. Il web ha perso completamente la testa.

La meravigliosa atleta si è fatta strada sui social conquistando una marea di utenti grazie alle sue foto incantevoli. Le sue curve pericolose hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi fan e, oggi, è famosa in tutto il mondo per essere l’influencer di tennis numero uno in assoluto. Recentemente è tornata a sorprendere i follower, con uno scatto che ha infiammato il web.

Il tennis è sempre stato la sua passione più grande. Tuttavia, la splendida Rachel Stuhlmann si è fermata al livello universitario, senza mai riuscire a sfondare nello sport. Sebbene non sia entrata nei primi posti del ranking mondiale, oggi può vantare una fama incredibile sui social e gli apprezzamenti di migliaia e migliaia di utenti. Questi ultimi si sono lasciati stregare totalmente dalla sua bellezza.

La 31enne, oltre ad avere una viso splendido, è dotata di un fisico così avvenente da aver fatto perdere la testa a più di 300 mila persone su Instagram. Lo sport continua a far parte della sua vita: sui social è celebre per essere l’influencer di tennis più apprezzata e seguita dai tifosi. Nei suoi post, infatti, non si limita a sfoggiare il suo fascino. Condivide quotidianamente notizie e aggiornamenti relativi alla disciplina.

Tennis, Rachel Stuhlmann festeggia il 4 luglio con un post da perdere il respiro

Dopo aver capito che la vita da sportiva non era fatta per lei, la bella Rachel ha deciso di non scoraggiarsi e di sfruttare le sue conoscenze nel campo dei media per reinventarsi. Il suo charme ha avuto un grande contribuito alla sua ascesa, ma la sua determinazione e dedizione non sono da tralasciare. I fan hanno imparato a conoscerla ed amarla tramite i suoi post e, di recente, hanno ricevuto una sorpresa molto gradita da parte sua.

L’influencer, infatti, ha voluto augurare un felice 4 luglio – giornata dell’Indipendenza degli Stati Uniti – ai seguaci con un post che è stato sommerso dai loro like e commenti. Per l’occasione Rachel ha indossa un costume a stelle e strisce con una scollatura molto profonda, che mette perfettamente in risalto il suo generoso décolleté. A questo ha abbinato una minigonna bianca che le sta davvero d’incanto.

Le risposte da parte dei fan non hanno di certo tardato ad arrivare: questi ultimi non si sono trattenuti davanti a tanta bellezza, sbizzarrendosi con i complimenti verso l’influencer. Lo scatto sotto rete, mentre tiene una racchetta da tennis in una mano e una pallina nell’altra, è stato senza dubbio apprezzatissimo.