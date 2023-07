Tennis, le sorelle in bikini fanno faville: in Marocco non ha mai fatto così caldo

Tennis, la doppia visione lascia senza fiato il popolo dei social: le due sorelle stanno facendo una vera e propria “strage”.

Sono talmente unite da poterle considerare quasi una cosa sola. Sono affiatate, inseparabili. Condividono tutto e si compensano l’un l’altra, dando ogni giorno agli utenti dei social network un esempio di “sorellanza” veramente encomiabile.

Ma chi sono, vi starete legittimamente chiedendo, le due sorelle di cui stiamo parlando? Inizieremo col dirvi i loro nomi, ma sappiate che potrebbero non accendere in voi nessuna lampadina. Si chiama Cilia e Nina Ghaibi, e se state pensando che non abbiano nulla a che fare con il tennis e con il circuito maggiore vi sbagliate di grosso. C’entrano eccome, con il favoloso mondo di Wimbledon, dello Us Open, dell’Australian Open e del Roland Garros. In maniera doppia, come se non bastasse.

Intanto perché una delle due, ossia Nina, è fidanzata con uno tra i talenti più promettenti del tour. Lei è infatti la fidanzata di Felix Auger-Aliassime, il tennista canadese, ora dodicesimo al mondo, che ha già stazionato in top ten e che tante vittorie vanta nel suo notevole palmares. Quella in corso non è decisamente la sua stagione, ma tant’è: ha tutto il tempo del mondo per dimostrare di saper stare in mezzo ai grandi e di meritare traguardi ancor più importanti di quelli che ha già raggiunto.

Tennis, boom di like e commenti per le due sorelle

Ma Cilia e Nina Ghaibi, dicevamo, sono legate a doppio filo al mondo del tennis. Già, perché al di là del fatto che una delle due è fidanzata con Felix, le loro vite sono intrecciate a questo sport in un altro modo ancora.

Le due splendide sorelle sono le cugine di Ajla Tomljanovic, la campionessa nativa di Zagabria ma naturalizzata australiana, nota anche per essere stata la compagna di Matteo Berrettini fino allo scorso anno. Ajla ha a sua volta una sorella, Hana, e tutte e quattro insieme compongono un gruppo veramente esplosivo. Sono affiatatissime e si regalano una vacanza insieme ogni volta che possono.

Non è questo il caso, però. Stavolta Nina e Cilia sono partite per conto loro e hanno lasciato a casa le cugine. Benché il quartetto non sia al completo, ci stanno comunque regalando degli scatti incantevoli. Si trovano in Marocco e stanno sfoggiando, come si evince dai loro profili social, i bikini più disparati. Con buona pace dei loro follower, che ne avranno senz’altro apprezzato le curve e dimenticato, anche solo per un attimo, l’assenza di Ajla e Nina.