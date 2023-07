Gratta e Vinci, la perseveranza aiuta: un milione vinto così

Gratta e Vinci, la perseveranza in questo caso aiuta: ha vinto un milione di dollari in questo modo. Ci ha creduto davvero fino alla fine

Non succede sempre così, mettiamole subito in chiaro le cose. Anzi, togliamo il sempre e mettiamo la parola azzeccata: non succede mai così. Però c’è a chi capita, ed è quello che è successo negli Stati Uniti, secondo la storia raccontata da Agimeg.it.

Una vincita massima, un milione di dollari, piazzata grazie alla perseveranza di chi forse credeva che quel giorno sarebbe successo qualcosa di magico, da ricordare per sempre. E poi effettivamente è stato così, visto che al secondo tentativo è riuscito nel colpo grosso, quella da un milione di dollari. Protagonista della vicenda il Gratta e Vinci “Seriously“, tagliando dal costo di 20 dollari e che prevede come primo massimo una vincita da un milione di dollari, appunti. Secondo i racconti locali, un uomo ha deciso di comprare un primo Gratta e Vinci dove, dentro, non ci stava nulla come vincita. Poi la voglia di riprovarci come detto, e quel colpo che gli ha cambiato la vita.

Gratta e Vinci, la vincita al secondo tentativo

Nel secondo Gratta e Vinci il fortunato giocatore ha trovato infatti la vincita massima di un milione di dollari.

Insomma, ci credeva come detto prima, ci ha creduto così tanto che alla fine è stato ripagato. E sono stati contenti anche gli imprenditori che quel tagliando lo hanno venduto, visto che a differenza di quanto succede in Italia in quel caso, chi vende il biglietto fortunato, ha diritto ad un premio. Cinque mila dollari per loro, dal nulla, così, senza fare niente. Un bottino niente male che toglie anche dall’imbarazzo il vincitore della clamorosa somma che sa benissimo che non dovrà fare nulla per chi l’ha “aiutato” a vincere. Ci pensa già lo stato americano a loro. E questa è una cosa che forse si potrebbe fare anche in Italia.