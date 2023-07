Eugenie Bouchard, il bikini arranca: capogiro assicurato

Eugenie Bouchard è tornata a far sognare i follower con i suoi scatti mozzafiato. Questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta in bikini.

Negli scorsi giorni la tennista canadese è volata a Londra in occasione del torneo di Wimbledon. Sebbene non sia riuscita a passare le qualificazioni, Eugenie Bouchard non si è di certo scoraggiata e, anzi, si sta godendo la bella stagione come dimostrano gli scatti che condivide sui social. Di recente la giocatrice ha lasciato tutti a bocca aperta proprio con una foto in cui appare con un sensualissimo bikini addosso.

Dopo aver passato più di un anno lontana dalle competizioni ufficiali, la campionessa è tornata a giocare nel 2022. Eugenie è stata costretta a fermarsi per via di un brutto infortunio alla spalla, a causa del quale si è dovuta sottoporre ad un intervento di chirurgia. Ora la tennista – ex numero 5 del mondo – è determinata a tornare in cima alla classifica mondiale.

Nel corso della sua carriera ha raggiunto numerosi traguardi importanti, affermandosi come la seconda tennista canadese ad essere arrivata fino alle semifinali di una competizione del Grande Slam, durante la partecipazione all’Australian Open del 2014. Ha ottenuto lo stesso risultato anche all’Open di Francia e al torneo di Wimbledon. La giocatrice è poi andata incontro ad un periodo fatto di alti e bassi, precipitando di posizione.

Tennis, Eugenie Bouchard lascia tutti a bocca aperta con il suo mini bikini

Negli ultimi anni l’atleta non è riuscita a raggiungere i risultati sperati sul campo, uscendo di fatto dalla top 100 delle migliori giocatrici. Eppure Eugenie continua ad essere una delle tenniste più seguite e amate del momento. La 29enne può contare sul supporto di tantissimi fan, che oltre ai match la seguono con dedizione sui social, dove lei stessa è molto attiva.

La tennista, soprannominata Genie, interagisce quotidianamente con i follower e può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 2 milioni di persone. Qui non si limita a postare scatti che la mostrano sul campo, ma anche mentre è impegnata in un’altra delle sue passioni: stiamo parlando del suo lavoro da modella. Il suo fascino non è mai passato inosservato e, da qualche anno a questa parte, collabora con la prestigiosa IMG Models.

Dopo essere stata squalificata da Wimbledon, l’atleta si è presa del tempo per se stessa e a giudicare dalle sue storie sembrerebbe impegnata a godersi la bella stagione. Di recente sul suo profilo è apparsa la foto che vi proponiamo, scattata mentre si trovava ad un concerto. Ciò che i fan non hanno potuto fare a meno di notare è il look della giocatrice, la quale ha sfoggiato un sensualissimo mini bikini rosa, che pare fare quasi fatica a contenere le sue forme. Raggiante come sempre, ha mandato il web in delirio.