Wimbledon, la sfida tra wag incendia i social: impossibile scegliere

Wimbledon, le due wag si stanno sfidando a colpi di look supersexy e post sui social: spettatori e cybernauti in visibilio.

Sono belle, hanno un guardaroba stellare e conducono una vita superglamour. Roba che non c’è da stupirsi se in alcuni casi siano addirittura più popolari dei propri partner. Le wag della Next Generation sono agguerrite come non mai e sempre pronte a sferrare un nuovo colpo in questa sfida perenne all’ultimo post.

Londra, in questi giorni, sembra Parigi nel bel mezzo della settimana della moda. Con l’arrivo della carovana del tennis era scontato, d’altra parte, che fosse così. Le fidanzate dei tennisti sanno bene di avere gli occhi perennemente puntati addosso e non perdono occasione, dunque, per mettersi in tiro e agghindarsi di tutto punto. Così da essere certe che nulla sia fuori posto nel caso in cui, come spesso accade, le telecamere dei Sky e compagnia bella dovessero indugiare su di loro.

Ma due di loro, in particolare, stanno dando spettacolo in questi primi giorni dello Slam britannico. Le conoscevamo già e sapevamo bene di cosa fossero capaci, solo che a Londra si stanno decisamente superando. I look che stanno sfoggiando sono stellari e sembra proprio che nessuna delle due intenda mollare la presa. Come se realmente si stessero battendo per un “premio” immaginario da destinare alla wag più bella e sexy di questo Wimbledon 2023.

Wimbledon, una sfida senza esclusione di post

Ma chi sono, vi starete legittimamente chiedendo, le meravigliose creature di cui stiamo parlando? Una è Morgan Riddle, che per chi non la conoscesse è la fidanzata dello statunitense Taylor Fritz. L’altra è invece Paige Lorenze, che ha conquistato il cuore del talentuoso Tommy Paul.

La prima, molto più attiva su Instagram, è stata ingaggiata dagli organizzatori dello Slam britannico affinché supportasse il team social in questi giorni così frenetici. È inevitabile, dunque, che abbia gli occhi di tutti puntati addosso, cosa che sembra non dispiacerle neanche un po’. La bella Morgan sembra fatta apposta per stare sotto i riflettori ed è una delle wag più graziose ed eleganti che ci siano in circolazione. E i look che sta sfoggiando durante questa prima settimana sono uno più cool dell’altro.

Le fa eco la splendida Paige, che non ha un ruolo nello staff di Wimbledon ma che sta comunque lasciando a bocca aperta chiunque incroci il suo sguardo. Il tailleur che ha indossato nella terza giornata dello Slam ci rivela che anche lei, come la Riddle, ha un gusto raffinato ed ineccepibile. Impossibile, dunque, scegliere chi tra le due sia la regina delle wag di Wimbledon: per noi sono promosse entrambe a pieni voti.