Tennis, allerta incendio: quel bikini è pericolosissimo

Tennis, uno spettacolo da perdere la testa: le foto in bikini dell’affascinante atleta hanno mandato il web in fiamme.

Da bambina la sua aspirazione era raggiungere la top ten delle migliori giocatrici di tennis. Lo sport l’ha incantata fin dall’infanzia e il suo modello più grande è sempre stato Anna Kournikova. L’atleta russa ha debuttato nel Grande Slam nel 2008 e, durante la sua carriera, ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 93, prima di decidere di dire addio al circuito professionista.

Anastasia Pivovarova si è ormai lasciata alle spalle il sogno di diventare una delle tenniste più forti di tutti i tempi. In realtà, per diversi anni è stata una fonte di orgoglio per il suo Paese e ha potuto contare sul supporto di tantissimi fan, che hanno sempre fatto il tifo per lei. È stata una speranza per la Russia, eppure (come molti altri atleti promettenti) alla fine non è riuscita a portare a casa gli obiettivi prefissati.

Oggi la sua vita è decisamente cambiata. L’ex giocatrice è diventata mamma e, abbandonata la carriera di tennista, è riuscita a trovare affermazione nel mondo dei social. La sua popolarità online è legata al suo incredibile fascino. Anastasia si è fatta strada tra un post e l’altro, facendo breccia nei cuori di numerosi ammiratori. La sua bellezza, d’altronde, non è mai passata inosservata.

Tennis, Anastasia Pivovarova stende tutti in bikini: un vero spettacolo

In seguito al suo debutto in occasione degli US Open del 2008, la splendida Anastasia ha portato avanti la sua passione con dedizione. Malgrado non sia mai riuscita a sfondare nel settore, ha saputo come reinventarsi diventando una vera e propria star dei social. Il seguito del suo profilo Instagram è in continua crescita e, dando un’occhiata alle foto che condivide online, non è difficile capirne il motivo.

L’ex giocatrice di tennis è una bellezza dai capelli mori e il fisico mozzafiato: ogni suo scatto viene sommerso dai commenti degli user estasiati da tanto charme. L’influencer, sui social, si mostra nella sua quotidianità, stuzzicando di volta in volta le fantasie dei suoi seguaci con i meravigliosi scatti che condivide, tra i quali spicca proprio quello che potete vedere qui sopra.

La foto, ovviamente, è stata molto apprezzata dai fan. Anastasia si sta godendo il mare e nel post è possibile vederla mentre sfoggia un bikini che esalta alla perfezione le sue curve, soprattutto il suo generoso décolleté. I suoi lunghi capelli sono sciolti sulle spalle, mentre posa con sensualità e classe, mettendo in mostra le sue bellissime gambe. Uno spettacolo a cui è impossibile poter resistere, che ha mandato i follower in completo delirio.