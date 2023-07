Superenalotto, se giochi sempre gli stessi numeri occhio all’estrazione straordinaria

Superenalotto, se giochi sempre gli stessi numeri occhio alla novità che accompagnerà per tutta la seconda parte dell’anno. C’è l’estrazione straordinaria

Ci sono quei giocatori che giocano sempre gli stessi numeri. Sia al Lotto che al Superenalotto. Che li giocano da una vita e che non hanno nessuna intenzione di smettere. Tre estrazioni settimanali, presentandosi nei giorni prefissate all’imprenditore di fiducia sperando nella grossa vincita, quella che potrebbe cambiare la vita.

Ed è proprio a quei giocatori che noi adesso ci rivolgiamo, dando un consiglio spassionato, perché potrebbe succedere di dimenticare di giocare il venerdì. Sì, perché da questa settimana e per tutti i venerdì dell’anno, fino alla fine di questo 2023, il Superenalotto ha in programma un’altra estrazione, la quarta settimanale, per trovare aiuti economici da riversare all’Emilia Romagna che nei mesi scorsi è stata colpita da un’alluvione che ha fatto danni enormi. E questa estrazione ci sarà ogni venerdì.

Superenalotto, occhio all’estrazione

Quindi, qualora giocate ovviamente gli stessi numeri, mettetevi una sveglia, segnatevelo nel calendario, fate un giro in più al tabaccaio o dove giocate. Perché dovete stare attenti, senza dubbio, a quello che succederà.

Ora, se siete invece un poco più tecnologici e decidete di giocare online, il Superenalotto vi dà anche la possibilità di giocare in abbonamento per 15 estrazioni consecutive. Quindi per quasi un mese esatto, visto che con 4 estrazioni a settimana servono poco meno di 4 settimane per riuscire a completare il tutto. E questa è una possibilità da tenere realmente in considerazione, soprattutto in questo periodo estivo dove molti sono in ferie e quindi potrebbero anche dimenticarsi di giocare. Insomma, le possibilità per rimanere tranquilli onestamente ci sono, basta decidere la soluzione migliore per le proprie abitudini e per quelle che sono le proprie capacità. L’attenzione, in ogni caso, deve rimanere altissima per non rischiare realmente di mangiarsi le mani qualora dovesse succedere qualcosa di inimmaginabile. Sì, non vogliamo nemmeno andare avanti, avete capito da soli di cosa stiamo parlando.