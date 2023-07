Allegri già in bilico: “Giuntoli farà di tutto per portare Spalletti alla Juve”

Giuntoli si appresta a collaborare con Allegri, ma c’è il sospetto che stia già preparando il terreno per accogliere Spalletti alla Juve.

Il giornalista Fabio Santini, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY, ha parlato del destino di Allegri alla Juve e dell’incombente ombra di Spalletti.

Santini ha esordito criticando il Milan: “Senza offesa per nessuno, questa dirigenza sta mostrando una sorta di dilettantismo nell’affrontare questo groviglio di mercato. Ed è preoccupante per i tifosi rossoneri. Il Milan è su tre piste. La più importante è la punta ed è Alvaro Morata: 12 milioni, 5 milioni l’anno al giocatore, quadriennale con opzione sul quinto anno. Vi rammento che Morata ha trentuno anni, quindi si ha molta fiducia su questo giocatore, che è tutto tranne che una prima punta“.

“Poi abbiamo Reinjders“, ha continuato il giornalista, “con cui il Milan già raggiunto l’accordo su base di 1,8 milioni a stagione. L’AZ vuole 20 milioni, il Milan ha offerto 15 più bonus. Insomma, a 18 si chiude, e anche questa operazione è in dirittura d’arrivo. E poi abbiamo Pulisic. Il Milan ha offerto 14 milioni più bonus come base iniziale; oggi è arrivato a 20. Credo che da qui alle prossime ore, l’operazione vada in porto, anche se c’era stata l’irruzione del Lione che offriva 25. Lo stesso calciatore ha detto che vuole il Milan”.

“La squadra rossonera ha venduto il suo calciatore più importante, guadagnando parecchi soldi e non si esclude un colpo di scena… Theo Hernandez potrebbe partire qualora arrivasse l’offerta del Real Madrid. Ma è tutto da verificare. Questa è la situazione reale”.

Secondo il giornalista al Milan manca uno alla Kessié. “Lo hanno negato spudoratamente, ma hanno lavorato su Frattesi e hanno fallito. L’ora in cui Frattesi stava firmando il contratto con l’Inter, il Milan era andato a pranzo con Riso mostrando un’insipienza strategica“.

Allegri e il fantasma di Spalletti: “Giuntoli si prepara ad accoglierlo alla Juventus“

Il giornalista ha parlato poi dell’obiettivo dell’Inter per la porta: “Trubin, giocatore pazzerello, forte, andare su YouTube a vedere come para… Forte con i piedi, è molto alto, ha ventuno anni, titolare dello Shakhtar Donetsk, ha giocato 17 partite in Champions ed è titolare pure della nazionale Ucraina. È molto forte con i piedi, ma se si voleva prendere un portiere fortissimo tra i pali, l’Inter avrebbe dovuto prendere Mamadarshvili del Valencia, che costa 25 milioni di euro. Ma Simone Inzaghi vuole, come ha dimostrato Onana, un portiere forte con i piedi“.

“Se la Juventus vende Vlahovic, va su Jonathan David, ventitré anni, e contratto in scadenza con il Lille il 30 giugno 2025“, ha seguitato l’intervistato. “Hojlund ha già un piede in Premier League, perché è vicinissimo al Manchester United. Quindi credo che forse già entro stasera l’operazione si fa”.

“Non possiamo escludere, per ora, ribaltoni alla Juventus. Potremmo escluderli all’indomani dell’incontro tra Giuntoli e Allegri, che doveva tenersi una settimana fa, ieri, giovedì prossimo: è saltato però… Manna è stato nominato da Allegri responsabile della prima squadra. Quindi cosa vuol dire? Che Allegri sopra di sé ha Manna, che sopra di lui ha Giuntoli“.

“L’alternativa pronta ad Allegri è Spalletti. Spalletti è un nome di Giuntoli, ha fatto di tutto per portarlo a Napoli e farà di tutto adesso per portarlo alla Juve. Se non ci riuscirà in questa sessione, cercherà di farlo a gennaio per giugno 2024″.