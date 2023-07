Superenalotto, estrazioni straordinarie: entrate previste e destinatari

Superenalotto, estrazioni straordinarie fino alla fine dell’anno. Ecco le entrate previste e tutti i destinatari degli introiti statali

Da questa settimana e fino alla fine del 2023 il Superenalotto si arricchisce di una nuova estrazione: oltre quelle classiche del martedì, del giovedì e del sabato, si potrà giocare anche il venerdì. Questa decisione è ufficiale da un poco, ma adesso ci siamo davvero.

Il motivo di questa nuova estrazione lo sapete, e se non lo sapete ve lo diciamo noi: l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha fatto danni enormi ed è importante per lo Stato andare incontro alle esigenze di quella terra distrutta in un mare di fango, con persone che purtroppo ci hanno rimesso la vita. Danni enormi, morali e materiali che in qualche modo devono essere ripagati. E il governo ha deciso di andare avanti in questo modo, mettendo in campo la possibilità di giocare in un altro giorno della settimana. Ma quanti soldi si aspetta di incassare lo Stato? In una nota diramata in maniera ufficiale ci sono le cifre.

Superenalotto, tutte le cifre e i destinatari

Nella relazione tecnica che il governo ha preso in considerazione per mettere in atto questa disposizione, si legge che “con riferimento al gioco del Lotto, l’utile erariale dell’anno 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per un numero di concorsi pari a n. 157: ne consegue che l’utile erariale medio per concorso è di 3.816.347,66 euro”.

“Per quanto concerne il Superenalotto, l’utile erariale dell’anno 2022 è stato pari ad euro 626.988.869,96 per un numero di concorsi pari a n. 157: ne consegue che l’utile erariale per concorso è di 3.993.559,68 euro. Sommando i due utili si ottiene un valore di circa 7,8 milioni di euro avendo tre estrazioni settimanali per ciascun gioco. La relazione tecnica sostiene che introducendo un’ulteriore estrazione settimanale per ciascuna delle due tipologie di giochi, considerando quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, si possa avere da parte dei giocatori un riscontro positivo sull’iniziativa considerate le finalità solidaristiche che la norma si prefigge”

Insomma, anche la finalità del gioco aiuta, e l’utile dovrebbe essere stimato in circa 45milioni di euro da destinarsi ad incremento del Fondo per le emergenze nazionali per la medesima annualità, a beneficio di interventi in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti da alluvione nel maggio 2023”.