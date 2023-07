Paola Egonu, al cuor non si comanda: la confessione viaggia sui social

Paola Egonu, la confessione inaspettata accompagna un trittico di foto da capogiro: in bikini è davvero spettacolare.

Le sue meritatissime vacanze sono ormai agli sgoccioli. O forse no. Già, perché Paola Egonu è sì stata convocata dal ct della Nazionale italiana Davide Mazzanti, ma con “riserva”. Non giocherà, cioè, la finale di Nations League, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in azzurro dopo le polemiche dello scorso anno.

L’opposto di Cittadella sarà presente, però, al collegiale di preparazione che si terrà dal 7 al 9 luglio prossimi e al quale prenderanno parte anche le 14 che il ct schiererà in campo in occasione dell’attesissimo appuntamento. Non è dato sapere perché la Egonu sia stata “esclusa” dalla rosa delle giocatrici che cercheranno di portare in Italia la tanto ambita coppa, ma un motivo ci sarà di certo ed è probabile che sia stato concordato proprio insieme alla pallavolista.

Il suo rientro in Nazionale è comunque già di per sé un’ottima notizia. Non era affatto scontato che giocasse ancora in azzurro, visto e considerato il modo disastroso in cui si era concluso il Mondiale 2022. Durante la finale per il 3° e 4° posto, erano state rivolte a Paola delle parole molto offensive che l’avevano, ovviamente, ferita. Aveva poi annunciato la volontà di lasciare per sempre la Nazionale italiana, ma fortunatamente è tornata sui suoi passi e potremo ancora fare affidamento su di lei nelle future competizioni.

Paola Egonu, l’estate nel cuore

La convocazione al raduno collegiale la “costringerà”, in ogni caso, a mettere in stand-by le sue vacanze. Se le sta godendo al massimo e sembra che le ci volesse proprio, una pausa dal volley e dalle tensioni che lo sport a certi livelli inevitabilmente causa.

Quanto si stia divertendo lo dimostra il fatto che la Egonu si sia lasciata andare, nelle scorse ore, ad una confessione decisamente inaspettata. Accompagnata, come se non bastasse, da un trittico di foto supersexy che hanno fatto strabuzzare gli occhi ai suoi follower, sempre più numerosi.

La bella Paola posa in bikini – stavolta ha optato per un modello “vitaminico”, di colore giallo, che le sta d’incanto – e il suo volto rilassato si sposa perfettamente con quello che ha scritto. “Può sembrare strano… ma la sabbia – queste le parole della Egonu – sta diventando il mio nuovo habitat”. Negli ultimi giorni ha trascorso tantissimo tempo, in effetti, sulla spiaggia. Così tanto da non avere più voglia, evidentemente, di separarsene.