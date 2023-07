Onana vicino al Manchester United: “Inzaghi è scontento”

André Onana è sempre più vicino al Manchester United, e la prospettiva della cessione del camerunense inquieta Simone Inzaghi: il portiere si era dimostrato fondamentale per il suo schema di gioco.

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare delle cessioni e degli acquisti dell’Inter di Simone Inzaghi, a partire dalla possibile vendita di Onana. Ieri lo United aveva offerto verbalmente 40 milioni più 5 di bonus. L’Inter ha risposto di volerne 60.

“Onana va al Manchester United“, ha sintetizzato più che lapidario che mai Biasin. “E Meret non è un’opzione per l’Inter. Onana lascerà Milano e andrà allo United, dato che gli inglesi si sono avvicinati alla richiesta dell’Inter con un’offerta da 50 con bonus. Per ora l’Inter ne vuole 60, e la sensazione è che a 55 si può chiudere. La vera domanda è chi sostituirà il camerunense. L’Inter avrebbe voluto Vicario, ma legittimamente l’Empoli non poteva aspettare in eterno e lo ha venduto al Tottenham“.

“Trubin può essere un buon nome, ma non sarà facile“, ha continuato il giornalista. “Onana era importante per Inzaghi: ha dimostrato di avere anche il cervello da regista, non solo i piedi. Simone Inzaghi non vorrebbe veder partire Onana, si sa, ma davanti a una plusvalenza del genere deve alzare le mani”.

“L’Inter ha due registi in questo momento, Calhanoglu e Asllani. L’Inter ragiona su quattro mezzali intercambiabili. E, per come la so io, all’Inter piacerebbe molto arrivare a Samardzic, ma non è semplice“, ha detto ancora l’intervistato. “Primo perché costa tanto, visto che l’Udinese ha legittime pretese, e poi perché c’è tanta concorrenza”.

Inzaghi chiede Lukaku dopo aver quasi perso Onana: “L’Inter può offrire 30 milioni“

Pare che Inzaghi abbia chiesto alla dirigenza di trattenere in qualsiasi modo Lukaku. “Si va verso il secondo incontro ufficiale con il Chelsea per Lukaku, dove verrà proposto un prestito con obbligo di riscatto. E il punto è convincere il Chelsea ad accettare un complessivo di 30 milioni”.

“A me Pereyra è un giocatore che è sempre piaciuto, nonostante l’età e nonostante non abbia mai giocato ad altissimi livelli. A me continuano a dire che per l’Inter a oggi non è un’opzione, poi magari più avanti, dovesse esserci bisogno di un sesto centrocampista, allora magari si può aprire un discorso. In questo momento mi sembra più l’agente che sta mettendo in mostra la mercanzia”.

Infine il giornalista ha commentato la notizia del possibile trasferimento di Gagliardini al Monza. “Secondo me in una situazione come il Monza, una realtà di metà classifica con ambizioni Gagliardini può avere il suo spazio e fare il suo percorso. Diciamo che, secondo me, l’Inter era troppo”.