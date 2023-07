Kayla Simmons infiamma Instagram: la foto in bikini è illegale

Kayla Simmons infiamma Instagram, e non è nemmeno la prima volta che lo fa. La sua foto in bikini è illegale

Sì, è davvero sempre più dura in questo periodo entrare su Instagram e non imbattersi in qualche ragazza in costume. Soprattutto quelle maggiormente seguite sul social network non perdono occasione di piazzare delle foto in costume che lasciano realmente poco, pochissimo spazio, all’immaginazione.

Quasi come una pillola quotidiana che noi, comuni mortali, dobbiamo ingoiare. Amara, amarissima, perché c’è chi lavora e chi invece è in vacanza da un mese, che si farà anche luglio al mare e figuriamoci se ad agosto non sarà identico. E non ci vuoi mettere anche un poco di settembre quando realmente il mare è più bello? Mettiamocelo dai. Chiusa la polemica, adesso entriamo al succo del discorso, andando a vedere in questo caso l’ennesimo scatto di Kayla Simmons. L’ennesimo scatto provocante, che mette a rischio il cuore di molti. Sì, questa foto la sua foto in bikini è davvero illegal.

Kayla Simmons, il bikini non trattiene le curve

Gli scatti sensuali della Simmons, ormai, hanno ormai preso il sopravvento. Lei stessa non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie dei suoi affezionati followers. E l’ultima foto condivisa è qualcosa che realmente va oltre l’immaginazione. Questa volta la pallavolista si è voluta spingere oltre ogni limite, lasciando tutti a bocca aperta.

Una foto in bikini, l’ennesima di questa caldissima estate, che la vede spingersi in avanti per far vedere, se mai ce ne fosse bisogno, tutta la bellezza del suo decolleté. Forme sinuose, rese maggiormente visibili dalla difficoltà del bikini in questione di contenerle. Il rischio che tutto esca è altissimo, lo si vede benissimo, e chissà quanto tempo ci è voluto per fare questa foto magica che ha letteralmente mandato al manicomio tutti i suoi fan. Sì, la Simmons ha deciso di mandare fuori di testa le persone che la seguono.