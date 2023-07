Eugenie Bouchard, il selfie è una bomba: in bikini per dimenticare

Eugenie Bouchard provocatrice e patriottica: così il selfie in bikini ha fatto impazzire i 2,4 milioni di follower della tennista.

Le aspettative erano alle stelle. Il fatto che si fosse spinta per ben due volte in altrettante finali Slam aveva fatto pensare a tutti che avrebbe presto monopolizzato il circuito femminile. Sappiamo bene, invece, che le cose non sono andate esattamente così. Non per demeriti suoi, ma per via del “solito” ed imprevedibile destino.

La buona sorte non ha certamente assistito Eugenie Bouchard, infatti, in questa sua ascesa al ranking Wta. Gli infortuni con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi anni hanno purtroppo compromesso il suo cammino, costringendola a rinunciare, benché non sia ancora detta l’ultima parola, al suo sogno di diventare la numero uno. La carriera della tennista canadese ha subito una brusca battuta d’arresto e non sembra ancora riuscita, peraltro, a mettersi tutto alle spalle. Lo dimostra il fatto che, proprio di recente, non sia neanche riuscita a qualificarsi a Wimbledon e ad ottenere, così, un posto nel tabellone principale.

La trasferta londinese non è andata, dunque, come si aspettava. La Bouchard è stata messa al tappeto da Greet Minnen e non le è rimasto altro da fare, a quel punto, che preparare i bagagli e lasciare l’Europa. Un’altra delusione, ma Eugenie – o Genie, se preferite – ha ormai le spalle larghe e riuscirà a superare, si spera, anche questa.

Eugenie Bouchard, scollatura in primo piano

Il morale è fortunatamente alto, almeno a giudicare dall’ultimo scatto che la tennista canadese ha postato tramite Instagram stories. La bella atleta, che per chi non lo sapesse ha un seguito veramente pazzesco sui social network, si è mostrata sorridente e in ottima forma.

Ha voluto rendere omaggio alla sua terra, nel giorno dell’ex Dominion Day, oggi Canada day, con una fotografia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha sfoggiato uno dei suoi bikini più sensuali, striminzito e con il reggiseno a triangolo, e si è scattata un selfie di quelli che faremo fatica a dimenticare. Il suo lato A è indiscutibilmente in primo piano e questa prospettiva, manco a dirlo, ha deliziato i suoi 2,4 milioni di follower.

I like in calce all’autoscatto si sono difatti letteralmente sprecati. Eugenie è abituata ai complimenti e alle lusinghe, ma siamo pronti a scommettere che stavolta l’abbiano davvero subissata di cuori e di messaggi in direct. Il che è del tutto comprensibile, dato che questa fotografia non ha lasciato il benché minimo spazio all’immaginazione.