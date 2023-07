A Wimbledon c’è una nuova regina: la community è pazza di lei

Wimbledon, c’è una new entry nel team che cura i social media dello Slam: li ha conquistati in men che non si dica.

Di bella è bella e su questo non ci sono dubbi. Spigliata lo è pure. Ed è social, molto social. Talmente tanto che gli organizzatori di Wimbledon hanno ben pensato di ingaggiare proprio lei, una volta deciso che fosse il caso di inserire una nuova figura all’interno del team che gestisce i vari canali del torneo.

Così, da un giorno all’altro, una delle wag più amate del circuito Atp si è trasformata all’improvviso in una social media manager. Lei è Morgan Riddle e i bene informati l’avranno già associata a Taylor Fritz, il campione americano che lo scorso anno è esploso vincendo il Masters 1000 di Indian Wells. La splendida influencer è presenza fissa ad ogni torneo. Che si tratti di un 250 o di uno Slam è sempre lì, in prima fila, pronta a sostenere la sua dolce metà e a raccontare il lato glamour dei tornei di tennis. Ecco spiegato, quindi, perché all’All England Club abbiano pensato di assoldare proprio lei e di conferirle questo importante incarico.

Morgan edita, già da tempo, dei curatissimi video in cui narra tutto quello che accade dietro le quinte delle competizioni. Li posta su YouTube, qualche volta su TikTok, e riscuotono sempre un gran successone. Sono antesignani di Break Point, se vogliamo, la docuserie Netflix incentrata sul tennis. Con la differenza che lei si sofferma, appunto, sul lato glamour del circuito, una formula che sembra essere piaciuta tantissimo ai cybernauti.

La sexy wag conquista Wimbledon

E che era piaciuta anche agli inglesi stessi, evidentemente, dal momento che l’idea di ingaggiarla è nata proprio grazie ad uno di questi video. Un filmato su TikTok, risalente allo scorso anno, in cui Morgan interagiva con i suoi follower mentre sceglieva l’outfit da sfoggiare a una partita del suo Taylor.

Anche la Riddle, quindi, ha ufficialmente fatto il suo debutto a Wimbledon nelle scorse ore. Per l’occasione ha indossato un elegantissimo abito a fiori da vera lady, in perfetto stile british, che ha immediatamente fatto breccia nel cuore degli utenti che seguono i canali social dello Slam.

“Stai contribuendo a rendere di nuovo cool il tennis” le ha scritto uno di loro, facendosi portavoce di una community entusiasta per questa new entry. Non avrebbe potuto scegliere una candidata migliore, dunque, il team di Wimbledon, che era già certo del successo che avrebbe riscosso lady Fritz.