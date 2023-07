Tennis, è l’ora del bikini: c’è da perdere la testa

Tennis, la bella stagione è ormai inoltrata e per l’affascinante giocatrice è finalmente scattata l’ora del bikini.

L’estate, sui social, si fa sempre più calda. Tra celebrità e atlete che postano i loro scatti in costume, è veramente difficile mantenere la calma. Ovviamente la bella tennista bulgara non poteva mancare all’appallo. Di recente su Instagram ha condiviso una foto in bikini che ha mandato il social in delirio: davanti a tanta bellezza, a molti utenti ha iniziato a girare la testa.

La giocatrice classe 1987 si è fatta conoscere al grande pubblico per merito del suo incredibile talento. Nata in una famiglia di atleti (il padre in passato è stato un campione di canoa, mentre la madre ha avuto una carriera di nuotatrice), si è avvicinata molto presto al tennis, grazie allo zampino del padre. Quest’ultimo le ha fatto da allenatore quando lei ha deciso di lanciarsi a capofitto nello sport e diventare una professionista.

Dopo aver preso parte alle sue prime competizioni juniores, contraddistinguendosi fin da subito per le sue doti, nel 2005 ha debuttato nel circuito WTA. Tsvetana Pironkova si è fatta strada aggiudicandosi la vittoria di un titolo e salendo fino alla 31esima posizione del ranking mondiale nel 2010. La tennista, nel 2018, si è presa una pausa dalle competizioni in seguito alla nascita del suo primogenito.

Tennis, una giornata al mare per Tsvetana Pironkova: la foto in costume è da togliere il respiro

Nel 2020 Pironkova è tornata in campo in occasione degli US Open. Grintosa e determinata, l’atleta ha fatto breccia nel cuore di tantissimi tifosi, guadagnandosi una grande popolarità sui social e in particolare su Instagram, dove può vantare un profilo seguito da oltre 100 mila persone. Nella sua bio si definisce tennista, mamma e soprattutto creativa.

Infatti online condivide quotidianamente post in cui è possibile vederla non solo impegnata tra allenamenti e match, ma anche nella sua vita di tutti i giorni, con foto in cui posa come una vera modella. Per i fan è stato impossibile non notare il suo fascino: la tennista è dotata di una bellezza fuori dal comune e ha un fisico scolpito che su Instagram fa battere il cuore a tanti.

Di recente la meravigliosa giocatrice si è goduta una giornata di mare, insieme all’amatissimo figlio. Pironkova non ha mancato di postare una foto in costume, per la gioia dei seguaci, rimasti a bocca aperta. Come potete vedere, ha puntato su un bikini di colore blu che mette per bene in risalto le sue belle curve. Nell’immagine indossa anche un cappello di paglia estivo e un paio di occhiali scuri: una vera e propria diva.