Tennis, dal fondino di birra al bikini oro: Instagram ai suoi piedi

Tennis, dalla birra bevuta in soli sette secondi al profilo Instagram che cresce di giorno in giorno. Ecco chi è Megan Lucky. La donna che forse tutti gli uomini sognano

Girando sui social, da un paio di anni, vi sarete sicuramente imbattuti in un video dove si vede una ragazza, agli Us Open, che viene ripresa dalle telecamere e che in soli sette secondi riesce a bere una birra.

Questo fatto è successo lo scorso anno per la prima volta e anche nel 2023 la scena si è ripetuta. A farne le spese è stato il fidanzato della bella bionda americana, che si è visto strappare la birra dalle mani e che ha visto soprattutto la sua ragazza berla in pochissimi secondi. Un sogno per molti, soprattutto in Italia ma pensiamo pure all’Inghilterra, dove la birra è quasi sacra. Dove ci sono quei giorni durante la settimana che sono dedicati, appunto, all’uscita con gli amici per bagnarsi le labbra con una “bionda”. Bene, molti di voi vedendo quei video – sì siamo convinti che tutti lo avete visto – si saranno domandati chi è quella ragazza. Bene, a scoprirlo è stato Marca, uno dei più importanti quotidiani sportivi spagnoli. Che ne ha rivelato l’identità piazzando anche il profilo Instagram della ragazza. C’è da dirlo che ora il social è sui piedi?

Tennis, ecco chi è la bevitrice di birra

Lei si chiama Megan Lucky e, sul suo profilo, come descrizione, ha scritto proprio bevitrice di birra. Come non sfruttare quel momento per farsi pubblicità. E molti di voi già in quel video che girava, hanno capito che la bella ragazza avrebbe potuto regalare delle soddisfazioni su Instagram. Così è, è evidente, perché le foto che vedete in questo articolo ritraggono appunto la statunitense.

Che ha un bikini che riesce con fatica a contenere le sue forme. Un bikini che è stretto al quale lei non sembra però darci peso. Sicuramente, Megan, ha deciso di sfruttare la situazione che casualmente si è venuta a creare. E non saremmo di certo scandalizzati se nei prossimi mesi diventasse famosa per tutti. Spulciando il suo profilo Instagram, che raccoglie oltre 110mila follower, si intravede una foto anche a Roma, a Fontana di Trevi. Qualcosa sicuramente l’ha incrociata. E chissà, magari si è ricordato pure di quella pinta bevuta in soli 7 secondi.