Dopo Frattesi ecco Chalobah e Lukaku: “L’Inter vuole vincere lo Scudetto”

Dopo l’acquisto di Frattesi, l’Inter deve trovare un altro centrocampista e soprattutto un difensore centrale: si parla soprattutto di Demiral, ma Marotta continua a puntare a Chalobah.

Federico Masini, giornalista di TuttoSport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare degli acquisti in difesa dell’Inter, da Demiral a Chalobah, e delle trattative principali del Milan.

“Con la cessione di Onana, l’Inter riparte per tre obiettivi“, ha detto Masini. “Dopo che è saltato Azpilicueta, vanno presi un difensore, un sostituto di Onana e un centravanti. Attenzione anche a Chalobah, che interessa ancora all’Inter, soprattutto se dovesse comprare Lukaku”.

Secondo l’intervistato l’interesse non esaurito dell’Inter per Lukaku significa che Zhang punta a vincere lo Scudetto: “Lukaku va per i trentuno anni e l’Inter con lui si andrà a caricare di un ingaggio pesante. Fino a marzo non ha reso, ma in Serie A da marzo a maggio è stato decisivo. Se l’Inter è arrivata terza, lo deve anche a Lukaku. Per l’Inter la prossima stagione è un orizzonte temporale. Vogliono vincere lo Scudetto e chiudere questo ciclo: Lukaku è un giocatore da instant team”.

L’Inter punta a vincere lo Scudetto: “Occhio a Chalobah e a Lukaku dal Chelsea“

Riguardo al mercato rossonero, l’intervistato ha fatto il nome di Musah e Pulish. “Al Milan piacciono i due americani, e se ne potrebbe aggiungere un terzo: la Juventus offre McKennie. Inoltre Kalulu non è incedibile per il Milan perché è calato quest’anno ed è stato superato da Thiaw. Non so molto su queste voci…”

“Secondo me“, ha continuato il giornalista, “il Milan farebbe bene a tenersi Kalulu, anche perché con Musah, Rijnders e Loftus-Cheek, che vanno ad aggiungersi a Bennacer e Krunic, a centrocampo sta bene”.

“Frattesi era il primo obiettivo per il centrocampo dell’Inter e lo ha raggiunto“, ha detto poi l’intervistato. “Nell’ultimo mese nulla è stato spostato con gli inserimenti di altre squadre, almeno nella volontà del calciatore. Il Milan aveva in programma un incontro esplorativo per Frattesi con il Sassuolo e per questo nella serata di lunedì l’Inter ha chiuso. Stasera alle 19:00 Frattesi farà le visite mediche”.

Infine un parere sul nuovo possibile portiere dell’Inter: “Handanovic non è stato salutato. Se dovesse restare, lo farebbe per far crescere un giovane. Se dovesse arrivare un profilo come Sommer, avrebbe poco senso. Onana è uno dei big che può portare soldi e quindi si va verso la cessione. Il suo è un addio doloroso perché perdi due dei tre registi insieme a Calhanoglu”.