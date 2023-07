Camila Giorgi, trasparenze e pizzo a Wimbledon: tifosi in estasi

Camila Giorgi, a Wimbledon trasparenze e pizzo per la bella tennista azzurra. Sperando che anche in campo possa dare spettacolo

Fuori dal campo, Camila Giorgi, riesce a dare spettacolo sempre. Ma adesso i tifosi, che l’hanno messa nel mirino dopo le ultime uscite – così com’è stato per Matteo Berrettini – si aspettano che anche vicino alla rete possa essere ficcante come lo è sui social.

Nelle ultime uscite non ha fatto benissimo, c’è da dirlo senza problemi, e da una come lei, in grado in alcune occasioni di dimostrare davvero di avere delle qualità tecniche importanti, ci si aspetta sempre qualcosa di più. Insomma, non basta a tutti vederla bellissima nei suoi selfie mozzafiato. Quelli che amano il Tennis la vorrebbero vedere combattive, e vincente, in mezzo al campo. Lei intanto non ci pensa più granché, e nell’attesa di continuare a giocare, si mostra come sempre bellissima in quelli che sono alcuni outfit che lasciano senza parole. Come l’ultimo, che ha lasciato il segno nel cuore dei propri tifosi. Sì, tutta di bianco vestita.

Camila Giorgi, bianca a trasparente a Wimbledon

Wimbledon come sappiamo è sempre stato quel luogo dove, in campo, si può giocare solamente vestiti di bianco. Una regola che però quest’anno ha avuto una svolta, visto che quelle donne che in quei giorni sono interessate dal ciclo mestruale, per stare tranquille, possono anche indossare un pantaloncino di colore diverso. Una svolta storica, c’è da dirlo, che però a quanto pare almeno fuori dal campo non interessa per niente la bella Camila.

Infatti, lei, nell’ennesimo selfie prima di scendere in campo, si è fatta vedere tutta di bianco vestita, in pizzo, con delle trasparenze mozzafiato che siamo certi hanno colpito i fan. Sì, come successo altre volte d’altronde, quando la bella maceratese ha deciso di mettersi in mostra non in quelle che sono delle curve esplosive, ma mettendo in evidenza quello che è il suo stato di forma fisico. Direte voi: normale per una che gioca a tennis ed è vero anche questo. Ma essere attraente, nonostante i muscoli, non è mai semplice. Né al maschile e nemmeno al femminile.