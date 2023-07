Calciomercato Roma: “Priorità centravanti e possibile cessione di Belotti”

La Roma continua a trattare con il West Ham per Scamacca: la priorità è il centravanti, ma occorre anche qualcuno a centrocampo, dopo che Frattesi è andato all’Inter.

Iacopo Mirabella, giornalista di Radio Romanista, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di tutti gli obiettivi della Roma: il centravanti, il centrocampista di sostanza e un terzino.

Mirabella è partito commentando il possibile affare Kamada, l’ex Francoforte mollato all’ultimo minuto dal Milan. “Certo, Kamada potrebbe essere preso, perché è un affare, ma la priorità per la Roma è trovare un centravanti dopo l’infortunio di Abraham”.

“McTominay ci è stato smentito come nome, mentre Sabitzer piace. Kamada è più un trequartista ed è più offensivo di Frattesi. Così, con Aouar e Pellegrini, senza dimenticare Dybala, la rosa sarebbe al completo“, ha continuato il giornalista. “Sabitzer, per continuità, ha giocato ovunque meno che da portiere e difensore centrale. L’ingaggio può essere un problema, ma ha bisogno di trovare minutaggio e la Roma ha un certo appeal dopo le due finali europee giocate”.

“La Roma ha perso un’opportunità l’anno scorso per Frattesi. E così quest’anno il club ha deciso di non prendere parte ad aste. Frattesi era la priorità anche della Juventus, è stato bravissimo Marotta a chiudere in fretta. Non c’era concorrenza l’anno scorso per lui, la Roma però vuole puntare ancora su Bove”.

E proprio a proposito del giovane centrocampista, Mirabella annuncia un imminente prolungamento: “So che è previsto un incontro con l’agente di Bove per il rinnovo”.

Roma a caccia di un centravanti: “Meglio Icardi che Scamacca“

“Ci sono tanti dubbi per Renato Sanches, anche relativi all’ingaggio. Non ha mai convinto soprattutto per gli infortuni”, ha detto ancora l’intervistato, che poi ha ipotizzato una possibile cessione eccellente. “Per Belotti non è da escludere una cessione nonostante il rinnovo, che è servito in chiave mercato visto che non è in scadenza. Il fatto che non abbia segnato quest’anno pesa tanto per questa stagione”.

La telenovela Gianluca Scamacca sembra quindi destinata a continuare. Pare che il giovane centravanti abbia rifiutato il Milan proprio per agevolare la Roma, ma il West Ham chiede troppo. “Icardi è una garanzia, e presentarsi con Scamacca e Belotti può essere un rischio. Discorso diverso per Morata e Scamacca dal momento che formerebbero una coppia capace di far sognare”.

“Spinazzola non avrà il rinnovo e quindi, se non sarà ceduto, è destinato a liberarsi a parametro zero l’anno prossimo”, ha concluso l’intervistato.