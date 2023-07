Paola Egonu, bikini a ruota libera: un’estate rovente

Paola Egonu, questa sarà senza ombra di dubbio un’estate rovente per i suoi follower: le foto in bikini hanno già scaldato l’atmosfera.

La pallavolista non smette un attimo di far parlare di sé. Sia sul campo che fuori, Paola Egonu sa sempre come attirare le attenzioni dei suoi seguaci. Mentre si prepara per il suo ritorno in Nazionale, continua ad infiammare i social con i suoi meravigliosi scatti. Di recente ha condiviso una foto su Instagram in cui è possibile vederla con indosso una fantastico bikini: inutile dire che i fan hanno apprezzato molto.

Per la campionessa di pallavolo si è appena conclusa la prima stagione trascorsa lontana dall’Italia. Nell’ultimo anno, infatti, Egonu ha vissuto in Turchia, dove ha militato nel VakifBank raggiungendo risultati portentosi. In particolare, si è aggiudicata la vittoria di una Coppa di Turchia e della Champions League, venendo riconosciuta in entrambe le manifestazioni come la giocatrice migliore.

La decisione di trasferirsi in un altro Paese è arrivata dopo che, alla fine dello scorso Mondiale giocato con la Nazionale italiana, l’atleta ha espresso la sua insofferenza nei confronti di alcuni commenti ricevuti durante la sua partecipazione. Negli scorsi mesi, però, hanno iniziato a diffondersi le prime voci sul suo possibile ritorno in Italia. Alla fine i rumors hanno trovato conferma, per la gioia dei fan della pallavolista.

Paola Egonu, lo scatto in bikini conquista i social

Egonu ha firmato un contratto fruttuoso con il Vero Volley di Milano e, al momento, si sta preparando per le sue prossime sfide. L’atleta, inoltre, è stata convocata in Nazionale in occasione del collegiale che avrà inizio nei prossimi giorni a Roma (senza, tuttavia, essere confermata per le finali della Nations League). Questi saranno di sicuro giorni di grande emozione (e tensione) per la campionessa.

Ma nonostante tutto, l’atleta di Cittadella non si dimentica mai di interagire con i suoi fan tramite storie e post condivisi sui social, rendendoli partecipi della sua vita. Egonu si mostra quotidianamente ai seguaci tra impegni, viaggi, momenti di relax e allenamenti, condividendo non solo il suo lavoro nel mondo dello sport ma anche le sue passioni e i suoi pensieri.

Negli ultimi tempi ha attirato particolarmente l’attenzione degli utenti, i quali non si lasciano sfuggire nemmeno uno scatto, e che non hanno potuto fare a meno di notare che Egonu è sempre più lanciata online. E l’ultima immagine apparsa sul suo profilo ne è la conferma: l’atleta indossa un costume monospalla color fucsia, che le sta d’incanto lasciando intravedere le sue belle forme.

Questo è abbinato ad un paio di shorts, in un look che esalta la sua silhouette. “Potrei vivere solo d’anguria… sono l’unica?” ha domandato nella didascalia del post, rivolgendosi ai fan. Il post è stato sommerso dai commenti degli utenti i quali si sono lasciati stregare totalmente dalla pallavolista.