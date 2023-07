Giorgia Rossi da calendario: le foto in bikini infiammano Instagram

Giorgia Rossi da calendario: la foto in bikini della giornalista di Dazn infiamma il popolo del web. Ecco quando uscirà in maniera ufficiale

C’è un data. Ed è già un punto importante, visto che gli altri campionati, o almeno alcuni, hanno già anticipato il tutto. Il 5 luglio la Serie A conoscerà il calendario. Sì, tutto confermato ieri da un comunicato stampa della Lega che ha svelato il tutto.

Alle ore 12, in diretta su Dazn e sul canale Youtube della Lega, si conosceranno gli incroci della prossima stagione: tutte a caccia del Napoli di Garcia, che ha preso il posto di Spalletti sulla panchina della squadra campione d’Italia. Ma chi lo presenterà il calendario: un solo nome, unico: Giorgia Rossi. Che intanto è in vacanza, ancora per qualche giorno è evidente e che si sta regalando qualche momento di relax. E la foto in bikini fa impazzire il popolo di Instagram. Sì, l’ex Mediaset oltre che brava è anche una donna bellissima, di quelle che fanno girare letteralmente la testa.

Giorgia Rossi da calendario, sarà lei a presentare il calendario

Se qualcuno aveva dei dubbi sul fatto che anche Diletta Leotta avesse potuto ambire a questo passaggio importante per il nostro campionato, i dubbi sono stati sciolti, ovviamente, non solo perché l’altro volto noto di Dazn è in dolce attesa, ma anche perché lo scorso anno era stata appunto la Rossi a dirigere le operazioni nel momento in cui erano state svelate le partite. E questo ha portato fortuna al Napoli che dopo oltre 30 anni si è ricucito il tricolore sul petto.

In ogni caso la Rossi come detto continua a dare spettacolo in bikini. Mandando in visibilio i propri fan che la seguono su Instagram. Qualche foto, come in questo caso, è anche giusto ricordarla e farla vedere e rivedere, perché davvero c’è una bellezza che va oltre. La Rossi – insieme anche a Monica Bertini – è una delle giornaliste più amate dal pubblico televisivo: competenza e professionalità non sono mai mancate e nemmeno quella voglia di stupire con degli scatti che onestamente fanno mancare il fiato.