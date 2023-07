Tennis, relax in spiaggia prima di Wimbledon: tutti pazzi per la wag in costume

Tennis, pit-stop a Formentera prima di volare a Londra per il terzo Slam dell’anno: così la wag ha stregato il popolo dei social.

Le parole di coach Simone Tartarini, a suo tempo, erano state piuttosto vaghe. “Lorenzo è partito con un’amica – aveva detto nello scorso mese di dicembre, quando era stato interpellato nella speranza di estorcergli qualche informazione – ed è tornato con una fidanzata“.

Non sappiamo se sia andata veramente così o se, invece, tra i due ci fosse del tenero ancor prima di spiccare il volo per le Maldive, il luogo in cui hanno poi ufficializzato il loro amore. Sappiamo per certo, invece, che Musetti e Veronica Confalonieri, ora come ora, sono inseparabili. Lei è ormai presenza fissa nel suo box e la cosa sembrerebbe incidere in maniera piuttosto positiva sull’umore del carrarino. Il numero 2 d’Italia debutterà a Wimbledon lunedì e, a quanto pare, anche la sua fidanzata lo raggiungerà a Londra.

Prima della trasferta britannica, però, la bella Veronica, che lavoro come grafico per Sky, ha ben pensato di concedersi un piccolo break. Mentre la sua dolce metà si preparava in vista del terzo Slam dell’anno, la Confalonieri è difatti volata a Formentera per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax. Regalandoci, così, una carrellata di scatti da aggiungere al già voluminosissimo album di foto supersexy di wag del tennis.

Tennis, lady Musetti vola a Formentera: in costume è uno schianto

Veronica, se ne sarà certamente accorto chi segue lui o lei su Instagram, è di una bellezza sconvolgente. Una bellezza d’altri tempi, se vogliamo. Raffinata e mai volgare, elegantissima e acqua e sapone, ha conquistato il pubblico del tennis e i sostenitori del suo fidanzato in men che non si dica.

E molti altri follower li avrà conquistati, questo è poco ma sicuro, nelle ultime ore, proprio in virtù delle foto notevoli che ha condiviso sul suo canale social. A Formentera ha sfoggiato, naturalmente, i costumi da bagno più disparati, e si è goduta in toto questo primo assaggio d’estate.

Non è eccessivamente social, ma qualche cartolina di queste vacanze ha comunque voluto condividerla. Una, in particolare, ha lasciato di sasso i follower della bella Veronica Confalonieri, tra le wag più attenzionate del momento. Si vede lei, sdraiata sulla battigia, che indossa un costume intero color oro, scollato e piuttosto sgambato. “La mia sirena” ha scritto Lorenzo Musetti in calce allo scatto, evidentemente stregato dalla sua bellezza e impaziente di poter riabbracciare l’ “amica” di cui si è innamorato in riva all’Oceano Indiano.